Aprender el número es primordial en Infantil

Director del Grupo de Investigación en Educación Matemática de la Universidad de Girona y, a la par, doctor en matemáticas, Josep Callís imparte desde ayer un taller de formación en el CEIP de Castrelo (Cambados), por cuanto el colegio de As Covas (Meaño), donde los organizadores habían previsto la sede, no estaba dispuesto por obras en el interior. En total, 60 docentes gallegos de Educación Infantil y Primaria, se han desplazado así a tierras arousanas para participar en esta iniciativa promovida por dos maestros, dada la presencia de Callís por primera vez en Galicia para un curso, un experto considerado unos de los grandes referentes de la renovación didáctica de Matemáticas en España.

- ¿Por qué las matemáticas son el coco para el niño?

-Hay varias causas. La matemática necesita de un nivel de razonamiento, y esa capacidad de razonar y abstraer se puede educar a través de métodos adecuados. Es semejante a la escalada: para llegar a a una cumbre muy alta, sabes que necesitas estar preparado, de lo contrario puedes morir en el intento, por lo que es mejor empezar desde abajo, hacer una adaptación desde el campo base e ir luego subiendo. En matemática el error es que muchas veces se inicia a los niños desde campos ya elevados, y por eso muchas mentes se queman y sucumben en esa escalada. Para evitarlo es preciso un cambio estructural en el aprendizaje de la matemática.

- ¿Y esos campos base se asientan ya en edades tempranas?

-Sí, porque si trabajamos bien desde esas edades, el niño puede adquirir niveles matemáticos elevadísimos. Tanto que en ciclos iniciales los escolares pueden hacer raíces cuadradas, pero comprendiendo el por qué y el cómo las hacen. El problema está en los procedimientos. El método de enseñanza matemático que hemos sufrido en la escuela, ha sido un proceso mecánico y no reflexivo, y eso castra la inteligencia, realizábamos operaciones mecánicas que no comprendíamos y, cuando eso ocurre, lo olvidamos con el tiempo. El otro problema es que se ha planteado unas matemáticas alejadas de la vida y, en esencia, la matemática es precisamente el lenguaje de la vida, es una ciencia experimental que, como tal, debe ser experimentada, no mecanizada. Cuando la matemática sale de la vida para regresar a la vida, cambia todo ese proceso de asimilación del conocimiento.

- En España ¿priman los resultados sobre los procesos?

-Si, y cuando los gobiernos reducen la educación a los resultados y a la estadística se beneficia a las clases pudientes, mientras otras teorías apuestan por una educación más equitativa que llegue en iguales condiciones a todos. Y los gobiernos deberían preocuparse porque el conocimiento matemático llegase a toda la sociedad, porque no todos irán a la universidad

- ¿Qué falla más en la matemática de Primaria y de la ESO?

-Por lo general los profesores de Secundaria sí tienen un dominio de la ciencia, pero carecen del conocimiento o del dominio de la didáctica matemática, y ese déficit es muy grave. Por otra parte exigen que los alumnos que lleguen a Secundaria manejen unos contenidos que los chavales, en gran parte, no han asimilado correctamente porque el profesor de Primaria, aunque domina más o menos la didáctica, no tiene dominio de la ciencia matemática, y ahí es donde falla la base, dado que los maestros de Primaria acusan ese déficit en formación de la ciencia. Por eso en Cataluña ha habido grupos de de renovación que abogaban por el cuerpo único que reclamaban que, mismo cuando se forman en matemáticas en la universidad, existiera una rama que fuera la educación matemática, la cual prepararía al futuro profesor para esa formación didáctica.

- ¿La matemática es acción?

-Lo decía ya Aristóteles: "La inteligencia del hombre está en sus manos". El aprendizaje pues, está literalmente en las manos, en la acción, y también para la matemática. En la evolución del hombre el cerebro ha conocido tres niveles: el primero fue el cerebro antiguo, el reptiliano, cuyo objetivo era la subsistencia del individuo en base a la seguridad alimentaria. Luego, el medio, que permite la relación entre individuos y que cuyo objetivo es priorizar la defensa de la especie. Y, finalmente, está el cerebro nuevo, el neocórtex, que se genera a partir de un gran impacto de las percepciones sensoriales. Y hoy la educación debe tener como reto el cómo y el qué hacer para desarrollar ese neocórtex, y para eso cabe no pensar en los contenidos, sino en los procesos que mejoran el cerebro, a partir de ahí podemos entender la matemática y mejorar muchas más cosas.

- La matemática se relaciona con el hemisferio izquierdo...

-Es cierto que los niños que tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo, poseen más capacidad para con la matemática abstracta. Pero si lo que quiero es que la matemática sea asimilada por todos, debo aprender a trabajar con los dos hemisferios del niño, porque si uno tiene más desarrollado el hemisferio derecho, posee más capacidad visual con las imágenes, y en ese caso es preciso llegar a él con el poder de la imagen. Por eso es necesario concebirlo como un todo y relacionar el poder de ambos hemisferios.

- En enseñanza está emergiendo ahora la llamada matemática manipulativa ¿En qué consiste?

-Manipular es el acto de utilizar las manos para hacer cosas. En matemática se trata de manipular imágenes en mi mente, pero para hacerlo necesito haberlas visto y creado. La dificultad de comprensión matemática se debe a que el alumno carece de esas imágenes. Y esas que les debemos proporcionar vienen a través de la acción. Así pues, la acción es ese campo base número uno del que hablaba a modo de símil con la escalada. Es preciso que el alumno vivencie el problema, y eso es algo que se está trabajando muy poco. En cambio, si lo vivencia, a partir de ahí puede manipular y solucionar el problema.

- Un ejemplo que lo ilustre...

-Cuando queremos que un alumno se enfrente a una raíz cuadrada, lo primero es ponerlo en una situación de jugar y comprender qué es. A partir de ahí, solo cuando lo comprenda le voy a proporcionar, por ejemplo, piedrecitas, donde, manipulándolas, va a resolver las raíces cuadradas. Una vez conseguido ese estadio vivencial pasará al siguiente, que será el de explicarlo en palabras, dibujarlo, y transcribirlo al lenguaje matemático.

- Memorizar las tablas no responde precisamente a un proceso manipulativo, ¿no?

-No, para que un alumno sepa las tablas basta con que haya asimilado tan solo las tablas del 1, del 2 y del 5, que es un contenido sagrado en el ciclo inicial. Cuando un niño sepa doblar y contar de cinco en cinco, dominará ya todas las tablas, no las va a memorizar. Manipular conlleva que, cuando preguntes a un alumno 17x13, este podrá contestar al momento 221, o cuando le pidas dividir 225 entre 15 puede visualizar ya el resultado e incluso el resto?