La vendimia dará empleo a 5.000 temporeros en septiembre en las comarcas de Rías Baixas

La vendimia es un momento muy esperado del año no solo por los viticultores y los bodegueros, sino también por miles de personas que aprovechan la campaña para ganar unos euros. La cosecha en la denominación de origen Rías Baixas da empleo a un mínimo de 5.000 personas, y algunas bodegas afirman estar preocupadas este verano, pues no tienen tantos candidatos a trabajar como en los anteriores, cuando la crisis sembró de parados toda la comarca.

Los estudiantes y los desempleados de larga duración suponen la mayoría de los trabajadores temporales contratados por las bodegas, y algunos empresarios temen que el hecho de que el grueso de la recolección se vaya a retrasar este año hasta la tercera semana de septiembre les dificulte todavía la consecución de personal, "porque algunos estudiantes no podrán venir al comenzarles el curso", lamenta Marisa Chaves, de Bodegas Chaves, en Ribadumia.

Por términos generales, las bodegas pagan en torno a seis euros la hora a los temporeros, y las jornadas son de entre ocho y nueve horas diarias. También hay empleados que quieren quedarse después en bodega, por lo que la jornada se alarga entre tres y cinco horas más. Así las cosas, un trabajador contratado para una campaña de diez días puede llegar a ingresar unos 800 euros si compatibiliza las labores de vendimia con las de bodega.

Cada empresa tiene su propio sistema de elección de personal. Así, algunas delegan esa función en las firmas de trabajo temporal o acuden al Servicio Público de Empleo. Otras, van haciendo una lista con los datos personales y los contactos de las personas que les entran por la puerta a ofrecerse como vendimiadores. Y también las hay que cuentan desde hace años con un grupo estable y fiel de gente, o con la ayuda de la familia.

Pero hay bodegas que aún contando con una columna vertebral de trabajadores fijos de otros años, necesitan más personal para cubrir eventuales ausencias o poder recoger la uva en menos días, y que, a día de hoy, no cuentan con todos los candidatos deseados.

Es el caso de Pazo de Rubianes (Vilagarcía), cuyo vino se proclamó este año ganador de la Festa do Albariño de Cambados. Su gerente, Guillermo Hermo, aduce que "por ahora tenemos apuntadas unas 40 personas, pero en los años de la crisis, a estas alturas de agosto, ya teníamos más de 100 en la lista". Ellos pretenden contratar durante la campaña a entre 70 y 80 personas, de ahí que Hermo no oculte su preocupación. Lo que no han hecho por ahora es recurrir a la contratación a través de terceros, "porque nos gusta conocer a las personas antes de contratarlas. De paso que vienen les hacemos una pequeña entrevista para ver su actitud hacia el trabajo".

En Bodegas Chaves, de Ribadumia, se encuentran en una situación similar. Ellos necesitan entre 30 y 40 personas, y ahora mismo solo disponen de 10 candidatos de plena confianza. "Tenemos más, pero sabemos que alguna gente se apunta en varias bodegas, y a veces ocurre que cuando los llamas ya están trabajando en otra". Admite que están preocupados, puesto que si bien todavía quedan más de dos semanas para el comienzo de la vendimia, "otros años, en julio la gente ya empezaba a llamar por teléfono para preguntar", en palabras de Marisa Chaves. Tanto es así que ya han barajado la posibilidad de poner anuncios o de recurrir a una ETT, "en último extremo". No obstante, no todas las bodegas de O Salnés se encuentran en esta situación. Otras consultadas ayer por FARO afirmaron no temer quedarse sin personal. Fueron Lagar de Pintos y Santiago Roma (Ribadumia), Valdamor (Meaño), y Gil Armada y Lagar de Costa (Cambados).