Baltasar Ozores recibe la llamada del Sergas para tratar su obesidad mórbida

La solución a los problemas de Baltasar Ozores derivado de la obesidad mórbida que padece puede estar más próxima. El vilagarciano de 47 años ha recibido en las últimas horas una llamada del Hospital de Montecelo para iniciar un protocolo de ayuda con el objetivo de dar los pasos adecuados para poder minimizar el riesgo vital al que se ve sometido por su sobrepeso.

La reacción del Sergas a la desesperada situación expresada la pasada semana en FARO DE VIGO por Baltasar Ozores se hizo efectiva con una llamada de control en la que el departamento encargado de este tipo de problemática en el Hospital de Montecelo sometió al vilagarciano a diferentes preguntas para confirmar su compromiso a la hora de colaborar en las terapias a seguir.

El propio Ozores Leyún apuntó al respecto que "desde el primer momento mi voluntad por colaborar ha sido máxima. El problema no está en mi compromiso para ser ayudado, ni siquiera en la voluntad del Sergas en ayudarme. El inconveniente principal está en que no se dispone del material adecuado para poder ser tratado, ni siquiera para desplazarme tanto hasta el hospital que sea, como para moverme dentro de él".

Las experiencias previas de este vilagarciano en ingresos hospitalarios en centros de la sanidad pública gallega constataron los problemas que surgen debido a la falta de material adecuado para una persona que ronda los 300 kilos de peso.

Recluido en su domicilio de O Rial desde el año 2012, su última visita al Hospital de Montecelo le sirvió para comprobar que no disponían ni de sillas apropiadas para acomodarse. Incluso tuvo dificultades para cruzar las puertas de la consulta. Cabe recodar que Ozores, además de su peso, cuenta con un gran volumen potenciado por sus 202 centímetros de estatura.

Su paso en 2017 por la unidad especializada del Hospital de Santiago tampoco deparó situaciones cómodas. Incluso se vio obligado a retornar a su domicilio después de dos noches en las que no encontraron una camilla apropiada para darle cabida.

El capítulo de problemáticas adquirió tintes extremos las pasadas navidades. En medio de un grave episodio de fiebre alta con una severa arritmia cardíaca, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital do Salnés en un vehículo del servicio de Bomberos al no encontrarse una ambulancia con una camilla apropiada para soportar los más de 300 kilos que pesaba por aquel entonces.

Ozores ha reiterado en más de una ocasión su profundo agradecimiento por la atención que recibe tanto a domicilio como cada vez que tiene que desplazarse a un centro de salud. Por ello matiza que "el problema no es la atención que recibo ni la voluntad del Sergas en ayudarme, sino la falta de material apropiado con la que cuentan".

Añade el afectado que "yo no puedo desplazarme por mis propios medios. Camino tres metros y tengo que parar. Yo no puedo desplazarme dentro de un hospital por mi propio pie. Yo estoy dispuesto a colaborar, pero se necesitan los medios adecuados y el Sergas, hasta la fecha, me ha dejado claro que no los tiene".

La gravedad del caso es aún mayor si cabe puesto que Baltasar Ozores necesita ser intervenido para extirparle la vesícula, cuestión que está muy condicionada por su exceso de peso. En este sentido también hay buenas noticias puesto que, a día de ayer, la báscula marcaba un peso de 286 kilos, lejos de los 330 que alcanzó en su extremo más acusado. "Estoy siguiendo una dieta muy estricta porque sé que es básico para ayudar a solucionar mi problema. También sé que si me operan no será nada definitivo porque tendré que seguir con dietas y sacrificios, pero cualquier ayuda que me pueda brindar el Sergas la agradezco enormemente".