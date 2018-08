Olleros: "Puede que estemos cerca del techo"

Jorge Olleros, del Spa Atlántico grovense, está convencido de que la caída de pernoctas en julio está relacionada sobre todo con la meteorología inestable de ese mes. "Y no solo fue adversa aquí, sino que también influyó la meteorología del mercado emisor. En Madrid, en julio, se estaba bien, no hacía demasiado calor, y quizás mucha gente no saliese por eso. El año pasado, en cambio, la primera ola de calor que tuvieron fue a mediados de junio, y Galicia se llenó".

El que también fuera concejal de Turismo de O Grove, asume que hay otros factores que pueden influir en la mayor o menor presencia turística, como son la mayor sensación de seguridad en países como Túnez, Egipto o Turquía, que se vieron muy afectados las temporadas pasadas por la amenaza del terrorismo. "Directamente, no nos incide porque se trata de clientes diferentes, aunque sí que pueda haber una cifra pequeña de viajeros que vinieron aquí y que este año fueron a esos destinos".

También alude a un posible tercer factor, vinculado este directamente con la economía. "Puede ser que sí estemos cerca del techo turístico. Subir más es difícil porque quizás la capacidad de gasto de los turistas está rondando el límite". Tanto es así que las estancias de hasta dos semanas en el mismo hotel son ya ciencia ficción. Lo que más se estilan ahora son las escapadas de entre cuatro y ocho noches.