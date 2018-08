tomás trigo "Nació como una pequeña historia para hablar sobre vida, muerte y sufrimiento"

Reconoce que su obra vio la luz después de mucho tiempo. Mucho más que esos "Tres meses" que dan título a su obra y que narran los episodios de vida de un joven arousano al que se le diagnostica una grave enfermedad terminal. Acostumbrado a otro tipo de publicaciones, el sacerdote vilanovés Tomás Trigo se animó a publicar su novela. Una publicación que encierra un claro mensaje sobre la relación entre la fe, la vida y la muerte.

- ¿Es su primera incursión en la escritura?

- Más bien la primera incursión en el mundo de la novela. He realizado muchas publicaciones de teología, filosofía, diferentes tipos de manuales... Pero efectivamente esta es mi primera novela.

- ¿Por qué el género elegido de la novela?

- Creo que es una afición que tengo desde hace mucho tiempo el escribir. Como me he dedicado en los últimos 25 años a dar clase de Ética a universitarios, todo nació como una pequeña historia para dialogar y hablar con los estudiantes sobre vida, muerte y sufrimiento. Con el tiempo fui engordando el desarrollo y a lo largo de los últimos años fue saliendo de la novela. Me animé a publicarla porque tuve el apoyo de profesores de literatura y salió en junio. Lo hice con la Editorial Sekotia, pero sin ningún tipo de pretensión.

- "Tres meses", nadie mejor que usted para presentar su obra.

- "Tres Meses" es la historia de una conversión. De un estudiante que termina la carrera en Santiago en 1975 y nada más licenciarse le diagnostican un cáncer de páncreas. Se trata de un joven que no está bautizado, no tiene fe y no cree en Dios. Y se encuentra que va a morir en tres meses y empieza a escribir lo que él siente y piensa. El absurdo que es para él una vida que termina con la muerte. Se produce una conversión de este joven a la fe cristiana a través de personas amigas en un pueblo cerca de Cambados.

- Lo que queda claro es que lo que usted narra es una situación límite para cualquier ser humano. ¿Qué reflexiones busca en el lector?

- Esa es la cuestión. El propósito es que el lector reflexione sobre lo que le sucede a esta persona y sabiendo que es algo que también le puede suceder al lector. La novela invita a reflexionar. A pensar que hay después de la muerte, y si no hay nada, entender que la vida resulta un poco absurda. El protagonista, Miguel, piensa que la religión es una especie de autoengaño para no sufrir el absurdo de la vida. Por eso se resiste a aceptar a Dios y ver que existe. Al escribir la novela he pensado en personas que no creen y en las que creen pero que no son muy consecuentes. Creen en Dios y viven como si Dios no existiese. Creen en la vida eterna pero actúan como si nada. La novela es para creyentes y para los que no lo son, pero la reflexión es el propósito buscado.