El PP quiere su PXOM

Desde el Gobierno tenemos muy clara la gestión para intentar aprobar el PXOM como nos comprometimos en campaña. La misma pasa por abrir el documento a la sociedad como venimos haciendo desde hace tres años y medio y después de más de 30 reuniones con vecinos. En debate abierto, transparente, crítico, que nos ha llevado a introducir modificaciones recogidas en 4.000 alegaciones presentadas tras la aprobación inicial y de las cuales se han aceptado más del 95%, tal como los vecinos han podido comprobar. Llegamos a la decisión de no hacer una exposición pública porque la experiencia nos dice que los informes sectoriales que tendríamos que volver a pedir retrasarían la aprobación dos o tres años en el mejor de los casos, cuestión ésta que parece ser el objetivo del PP, es de sobra conocido por todos que este PXOM al PP de O Grove no le gusta.

Para justificar el retraso que provocaría en el PXOM volver a tramitar los informes sectoriales dos ejemplos. El primero, el que estamos viviendo en O Grove con el Plan Especial Centro de Día, llevamos 10 años de trámite, nos han pedido varios informes, en abril de este año presentamos de nuevo toda la documentación a la Xunta, en Urbanismo que es quién tiene que aprobarlo. Urbanismo tenía dos meses para dar informe positivo, pero a los 28 días de presentar el documento, nos han solicitado ocho informes nuevos, con lo que los dos meses ya no cuentan y habrá que volver a empezar. De los ocho informes solicitados, tres nos han contestado que no tienen nada que informar porque no está en su ámbito, entre ellos la Cuenca Hidrográfica Miño-Sil, lógico para todos menos para la Xunta que no debe saber donde está O Grove,claro que ahora nos pedirán un informe de Aguas de Galicia. De los otros 5 informes,todos ellos dependen de la Xunta, nada sabemos, el tiempo pasa y el centro de Día sin poder construirse. Imaginemos lo que pasaría con el PXOM. Segundo ejemplo, varios ayuntamientos de Galicia que están haciendo segundas exposiciones de PXOM y donde antes tenían informes positivos, ahora, en la misma zona, los reciben negativos. Por todo ello, seguimos con el objetivo de aprobar el documento, después de que todos losvecinos lo revisen cuando lo volquemos y lo expongamos en locales. Y queremos llevarlo a Pleno en 2018.

*Alcalde de O Grove