"La novela es sobre todo un agradecimiento"

- Como vilanovés que es ha buscado ambientar la obra en O Salnés.

- Es la tierra que mejor conozco y en la que he vivido mucho tiempo de mi vida. Allí fue mi infancia, una etapa que te deja una huella muy grande y además conozco mucha gente tanto de Vilanova como de ayuntamientos vecinos. He tratado de que la novela sea un homenaje a la gente de mi tierra. Salen algunas personas incluso con nombre y apellido. Creo que es un homenaje que puedo prestar a mis vecinos y a la gente que me ha ayudado a vivir y me ha enseñado a vivir. Es sobre todo un agradecimiento.

- Lo que a priori no es parece muy habitual es que un sacerdote como usted haya escrito una novela.

- Siempre ha habido sacerdotes que han escrito novelas, por ejemplo Sánchez Adalid que es un gran novelista. Una cosa no impide la otra. En mi caso soy sacerdote y no puedo dedicarme a escribir como un profesional. En un hobby que ha tenido este fruto y lo he publicado sin mayor pretensión.

- ¿Hay algo de experiencia personal en esta obra?

- Sí. A lo largo de todos estos años he conocido a mucha gente. Han sido muchas experiencias que trato de exponer en los distintos personajes de la novela. He intentado plasmar la experiencia que he recogido en mi vida y mis reflexiones.

- Asentado en Navarra, ¿se echa de menos la tierra?

- Hace 25 años que ya estoy en Pamplona. Nací en Vilanova y estudié en Santiago. Luego estuve trabajando en algún colegio en Vigo y en Santiago. Me ordené en Roma con Juan Pablo II donde estudié Teología. Luego estuve siete años en Valencia y después en Pamplona. Se echa de menos la tierra y cada vez mucho más.

- ¿Y ya vislumbra una nueva publicación o no se lo plantea todavía?

- No porque tengo mucho trabajo de otro tipo. En la universidad hay mucho por hacer.