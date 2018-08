Los bomberos tuvieron que socorrerle el 1 de enero

El propio Baltasar Ozores reconocía ayer algunos de los problemas de movilidad que le está generando su acentuado exceso de peso, "apenas puedo caminar tres metros sin fatigarme y tener que parar".

También apuntó el vilagarciano los problemas para conciliar el sueño, refiriéndose a las muchas noches que tiene que pasar sentado debido a que sufre de apneas muy pronunciadas en una posición totalmente horizontal.

La imposibilidad de poder desplazarse a un centro hospitalario en una camilla de una ambulancia es otro de los episodios derivados de su volumen. Recordaba el propio Baltasar que el pasado 1 de enero, en un grave episodio de fiebre muy alta y taquicardia, su transporte urgente al Hospital do Salnés tuvo que ser en un vehículo de bomberos. Además, una vez llegado al centro sanitario hubo que unirle dos camillas con bridas para poder acomodarle y prestarle la atención necesaria.

De lo que no tiene ni una sola palabra de queja Baltasar es de los profesionales con los que se ha encontrado tanto en el Ambulatorio de Vilagarcía como en el Hospital do Salnés y en su servicio de hospitalización a domicilio. Lo que sí lamenta profundamente es que no puedan disponer del material adecuado para poder recibir la atención que toda persona merece en caso de necesidad vital.