"Me lo paso muy bien en 'El Hormiguero', pero también es un programa muy exigente por sus muchos contenidos"

-¿En su faceta televisiva no solo entretiene sino que parece divertirse impresionando?

-Me lo paso muy bien en "El Hormiguero", pero también es duro. Es un gran show, pero también es un programa muy exigente. Exige mucha cantidad de contenidos. Por ejemplo, tengo que inventar un juego de magia cada semana y aseguro que no es nada fácil. Además tiene esos rigores del directo, que es un programa diario.... todos esos hándicaps y exigencias que hacen que no sea un programa fácil. Nadie llega relajado y hay que ir muy preparado.

-Quizá esa exigencia de la que habla sea el secreto de su éxito de audiencia.

- La verdad que es un milagro de la televisión. Es increíble que cada día se haga un programa con esas acciones, invitados, actuaciones, ¡cada día!? Termina el programa y al día siguiente vuelve a haber otro igual. España es el único país en el que se hace un programa de televisión de este tipo. En Estados Unidos no se creen que sea en directo. Me lo decían en la reunión de Las Vegas. No se creían que todos esos trucos y esos números fuesen en directo. También es verdad el que se hagan esos programas a veces no lo valoramos en España. No somos conscientes de la calidad del programa y de lo mucho que valoran esas cosas en países donde hay mucha televisión y mucha más capacidad para hacer cosas.

-Pero su capacidad creativa abarca incluso otras facetas menos conocidas para el gran público como la dirección de cine o la escritura. ¿Se pone más serio para ello?

-Me pongo igual, la verdad. La clave es siempre disfrutar con lo que hagas y poder dedicarle muchas horas. Leer, escribir... siempre me ha encantado. Y dedicarme profesionalmente a algo que haría gratis es un auténtico privilegio que siempre tengo muy presente.

-¿Recordaremos entonces que nadie se olvide las amígdalas para el viernes en O Grove?

-Y sobre todo que las enseñe mucho. Si yo se las veo desde el escenario será la mejor demostración de que se lo están pasando muy bien.