Luis Piedrahita Cuesta: "Es en los lugares más canallas donde el humor siempre funciona mucho mejor"

Después de su exitosa gira bajo el título "Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas", el polifacético Luis Piedrahita, dará a conocer mañana viernes (23.00 horas) en "El Patio" grovense de la calle Luis Seoane su nuevo espectáculo "Stand up comedy". El coruñés desarrollará sus desternillantes teorías sobre la defensa a todo lo pequeño. La diversión está asegurada y las sorpresas para todos los que se animen a disfrutar de su talento.

-Ya queda nada para poder verle en El Patio. ¿Cómo está resultando la gira?

-Bueno ahora arranca la gira nuevamente. Vengo de un periodo de vacaciones necesario después de una gira que se terminó en Argentina. Fue un final apoteósico. Acabamos en el Teatro Liceo, una sala del siglo XIX. Es una sala emblemática de Buenos Aires y tuvimos "sold out" en todos los pases y muy bien todo. Independientemente de la afluencia de gente lo que es espectacular es ver que el material que funciona en España, cambiándole apenas doce palabras, funciona exactamente igual al otro lado del mundo. Lo cerca que estamos aunque estemos tan lejos. Tengo mucha conexión con Argentina porque llevo yendo muchos años, colaborando con algunos de los programas más emblemáticos. Hay una relación fuerte. Ese fue el final y ahora arrancamos en O Grove con "Stand up comedy" que es una recuperación de material de otras giras y nuevo. En éste hay una mezcla de todo.

-¿Qué puede avanzar de lo que se verá el viernes en El Patio?

- "Stand up comedy" es más gamberro, más callejero, más propio para una terraza de verano y por eso creo que se adapta mucho a un lugar como El Patio de O Grove. En esos lugares más canallas es donde el humor siempre funciona mucho mejor. No es lo mismo si la gente está en sus butacas sentada con sus terciopelos que en una silla de playa al aire libre.

-Como gallego que es, en esta ocasión juega en casa.

-Tengo grandes amigos en O Grove, pero siempre intento que el humor sea lo más universal posible. Si puedo hacer el mismo espectáculo en Argentina que en España, mejor. No me gusta aceptar concesiones y hacer chistes del alcalde de turno. Eso también está muy bien y no desmerece la profesión. Mi reto es que se pueda hacer el mismo humor en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. No quiero hacer chistes de Donald Trump, pero sí con la figura del presidente de Estados Unidos. Es una peculiaridad que tengo en el humor como reto personal.

-Son muchos los que consideran que la capacidad para hacer humor y la inteligencia van directamente relacionadas.

-No necesariamente. Hay cosas que no parecen humor y sí pueden provocar risas. El humor es algo que sucede, que deviene de modo natural de una conversación inteligente. Que busca contradicciones y paradojas y ayuda a hacer llevadera la vida. También depende de lo que entendamos por inteligente. Soy patán en muchas facetas de la vida, intento mandar un mail y no llega.... No sé si se me podría considerar inteligente.

-Quizá una característica que define su talento es la observación de los pequeños detalles. Le saca punta a todo.

-Es una especie de seña de identidad pretendida y buscada. Un buen fertilizante para la creatividad es acotar el terreno. Si te doy una hoja en blanco y te digo pinta lo que quieras es más difícil que acertar con una hoja en blanco y pintar un árbol. Acotar el campo hace que el campo de la creatividad sea más fértil. Me obligué durante muchos años a hablar de objetos pequeños y no de política o cosas de pareja. Ya he escrito siete libros hablando de objetos pequeños y hay un mérito añadido.