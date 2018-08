El expediente para la construcción de una plaza en Dena será contratado en otoño

El concello de Meaño pondrá en marcha tras el verano el expediente de contratación de la plaza pública que se va a construir en centro de Dena, en los terrenos adquiridos para tal fin en la Rúa Ponte Dena, a pie de la PO-550. Así lo confirmó la alcaldesa Lourdes Ucha a preguntas del PSOE en la sesión plenaria ordinaria celebrada esta misma semana.

Se trata de construir una plaza pública que actúe como área recreativa, de estacionamiento y campo de fiesta para Dena, y para lo cual se compraron en la zona 2.455 m2 por un importe de 122.750 euros, y la construcción de la plaza supondrá una inversión estimada de 348.600 euros.

También interpelada por Icía García, la regidora reconoció que en Os Pasales está prevista una actuación de mejorar la ribera de Dena en un tramo de Seixiños, equipando una finca colindante con el mar, que fue adquirida en su día por el concello. No obstante, el ayuntamiento no podrá disponer en ella un observatorio de aves que pretendía, ni tampoco habilitar una zona de estacionamiento, que no autoriza la Xunta.

La alcaldesa precisó también que un operario del concello realiza una revisión semanal de la depuradora de O Cunchao en Padrenda, que procesa las aguas de esta localidad, a fin de evitar los vertidos que salen a veces a la superficie, o bien llegan aguas sucias al regato Taboiras que desemboca luego en el Umia. Se trata de una pequeña depuradora aeróbica con tres pozos que actúan por decantación, pero que se satura en ocasiones, bien por las lluvias de invierno o bien por el vertido que agregan algunos tractoristas desde cisternas de tractores donde portan residuales procedentes de pozos negros.

A preguntas del PSOE, Lourdes Ucha apuntó también que se procederá a asfaltar el acceso a la fuente de Os Campiños en Cobas, que el hecho de que no se acabe la obra la construcción de una rotonda en Cobas, que une el vial con Padrenda, es atribuible únicamente a la Diputación de Pontevedra, que es la encargada del proyecto, y que el concello no tiene previsto poner en marcha servicio alguno de retirada de colchones y voluminosos. Meaño es el único ayuntamiento de la comarca que carece de de este servicio de recogida de voluminosos, y su ausencia está dando lugar al vertido a pie de contenedores, donde este mismo verano han aparecido desde muebles a colchones, pasando por sulfatadoras, sofás, hamacas de plástico y hasta una vieja motocicleta destartalada.