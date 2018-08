La avería de los semáforos de Vista Real provoca un accidente

El acceso desde la antigua carretera de A Cerca a la PO-549, en Vilanova de Arousa, es un punto en el que se han registrado un buen número de siniestros. Esa situación llevó al Concello de Vilanova a instalar unos semáforos que ayudasen a regular el tráfico y frenasen los problemas con los que se encuentran los vehículos para acceder a la PO-549 desde A Cerca o desde el colegio de Corón.

Sin embargo, el funcionamiento de los semáforos deja mucho que desear, ya que, en los últimos tiempos se han averiado en más de una ocasión. Esta situación volvió a registrarse hace unos días y ayer se vivieron las primeras consecuencias en forma de accidente de tráfico. El siniestro tuvo lugar sobre las 10.30 horas, cuando uno de los dos vehículos implicados, no se percató de la presencia del otro en la calzada y se decidió a acceder a la PO-549. El coche que viajaba en dirección Cambados no pudo evitar el impacto, quedando los dos vehículos ocupando gran parte de la calzada. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Protección Civil de Vilanova, que se encargaron de regular la circulación en la PO-549 mientras no se procedía a la retirada de los vehículos y a la limpieza del vial.

La buena noticia es que ninguno de los ocupantes de los dos coches implicados en el siniestro resultó herido, o al menos, no fue necesario su traslado a un centro sanitario tras registrarse el impacto. Los semáforos de Vista Real se instalaron hace menos de un lustro, después de que los vecinos reclamasen medidas de seguridad para un cruce peligroso para aquellos vehículos que acceden desde viales adyacentes.