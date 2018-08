Villanueva denuncia una campaña de "acoso y derribo" del Concello contra la Festa da Ameixa

"Una de las ciudades más importantes de Galicia no puede ser gobernada por las pataletas de su alcalde, la decisión de Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía, es totalmente impropia". Así de contundente se mostraba ayer el patrón mayor de la Confraría de Carril, José Luis Villanueva, muy molesto por lo que considera una decisión de Alberto Varela de "boicotear la Festa da Ameixa". El patrón mayor y presidente de la Agrupación de Parquistas de Carril cuestionó que el regidor se ampárase en el protocolo para no acudir al evento, un protocolo que la Orde da Ameixa tiene claramente estipulado y que indica que es la junta directiva la que designa quien preside el acto y ejerce como Cultivador Maior, un cargo que se le ofrece siempre al titular de la Consellería do Mar, por lo que no hemos vulnerado protocolo alguno". Es más, Villanueva no dudó en puntualizar que la presidencia del regidor durante la Festa da Ameixa del pasado año fue meramente accidental, ya que estaba previsto que lo hiciese la Consellería do Mar, Rosa Quintana, pero esta suspendió todos sus actos oficiales por causa del atentado terrorista de Barcelona.

"Yo no hago las cosas por capricho, y aunque a veces pueda parecer un dictador, no es así, simplemente me limito a cumplir, de forma escrupulosa, las directrices y los acuerdos que se toman en la junta directiva", explicaba ayer el responsable de la Confraría.

Villanueva asegura que desde la Confraría y la Agrupación de Parquistas "siempre hemos tratado de tener fluidez con el Concello, pero tras la polémica del año pasado, el alcalde no volvió a reunirse con nosotros, parece que nuestra fiesta estorba y que se trata de sacarla de delante, apostando más por el modelo de macrobotellón, por ahí no vamos a pasar, porque somos un evento de Interese Turístico". Lo del anuncio de consensuar la fecha de los eventos para evitar que ocurriese la polémica del pasado año "nunca llegó a realizarse, es más, incluso nos encontramos con que el propio alcalde anunciaba directamente la fecha de As Revenidas, lo que indica cuales son sus gustos, pero debería darse cuenta de que aquí somos todos vilagarcianos, y los parques de cultivo dan de comer a más de 600 familias".

En lo que respecta a las ayudas municipales, Villanueva asegura que "no existen, ya que el Concello simplemente se limita a canalizar las aportaciones que realizan otras entidades". En este aspecto, Villanueva recuerda que la anterior administración municipal "nos ofrecía una ayuda, muy escasa, de 5.000 euros, pero desde que llegaron Varela y su grupo, se han desentendido por completo de la fiesta. Esta actitud con los parquistas no es nada nuevo, porque hace dos años, organizamos un acto de promoción en Madrid, a donde desplazamos cocineros y logística; el Concello iba a encargarse de la financiación sal 50%, pero todavía estamos aguardando que pague".

Logística

Una de las principales críticas que vierte el patrón mayor es que "por el capricho de un niño pequeño, la fiesta tuvo muchos problemas de logística; nos quedamos sin sillas para el acto, sin el atril, sin generadores eléctricos, e incluso, sin escenario para los dos grupos de música que teníamos, que tuvieron que tocar desde el suelo". Es más, la Confraría tuvo que recurrir al electricista con el que trabaja habitualmente ante la ausencia de generadores en la zona, con el fin de garantizar el concierto que se iba a celebrar. Lo único en lo que colaboraron fue en aquellas cuestiones que "se aportan a cualquier fiesta, sin más.

En contraposición al conflicto abierto con el Concello, Villanueva recordó lo ocurrido con la Consellería do Mar. La junta directiva de la Orde da Ameixa llegó a vetar la presencia de la titular de Mar, Rosa Quintana, en el evento por una serie de decisiones que "considerábamos que perjudicaban a nuestros socios, una situación que desde el actual grupo de gobierno aplaudían". Esa actitud cambió en los últimos años, por lo que se retomó un contacto fluido con la consellería en cuestiones como la reordenación de los parques de cultivo.

Sin embargo, las relaciones con el Concello se han ido enrareciendo, y una de las cosas que colmó el vaso de la paciencia de Villanueva fue cuando el grupo de gobierno presentó una moción en la que se cuestionaba su actividad al frente de la Cofradía, "una campaña de acoso y derribo contra mi persona que molestó a muchos parquistas, que no querían que se invitase al alcalde a la fiesta, pero decidimos cumplir el protocolo de la Orde, encontrándonos con que ha sido el alcalde el que no ha querido acudir".