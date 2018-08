El regidor: "La gente entendió que este no es un lugar peligroso"

Para los vecinos de Barbanza, el crimen fue doblemente doloroso: por la muerte de la joven, que llevaba varios años veraneando en A Pobra; y por el temor a que la comarca se viese estigmatizada, tras uno de los sucesos más mediáticos de la historia reciente de España. En la memoria aún conservan el recuerdo de un programa de televisión que describía a los pueblos barbanzanos como una nueva Sicilia en la que imperaba la ley del silencio. Sin embargo, las ideas negativas y los prejucios no han cuajado, según el alcalde pobrense, Xosé Lois Piñeiro. "El pueblo ha estado lleno de gente durante las fiestas del Carme dos Pincheiros. No dejan de venir por este triste suceso. La gente entendió que este no es un lugar peligroso, y que lo ocurrido fue un hecho circunstancial, puntual, cometido por una persona que ni siquiera es de aquí".

Diana Quer fue vista con vida por última vez durante la madrugada del 22 de agosto, y su madre denunció su desaparición hacia las 8.30 horas, cuando se percató de que no había regresado a casa.

Al día siguiente comenzaron las batidas por toda la zona, y se difundieron las primeras imágenes de la joven. Desde un primer momento, la Guardia Civil trabajó con todas las líneas de investigación abiertas, incluida la de la desaparición voluntaria. La familia, sin embargo, siempre tuvo claro que había sido secuestrada.

El caso, que parecía haber entrado en un callejón sin salida tras varios meses sin grandes novedades, empezaría a resolverse el 29 de diciembre de 2017, cuando la Guardia Civil detuvo en Boiro a Abuín. Su coartada se desmoronaría como un castillo de naipes en cuestión de horas.