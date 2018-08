Villanueva replica al alcalde: "La Festa da Ameixa siempre la presidió la Consellería do Mar"

El desplante del grupo de gobierno de Vilagarcía al acto institucional de la Orde da Ameixa de Carril se consumó. Ni el alcalde, ni nadie de su gabinete, se sentó en el escenario sobre el que se desarrolló el acto, y abajo, varias sillas reservadas a "cargos públicos" permanecían vacías, entre los ediles del PP y Lucía César Veloso, del BNG, que sí estaban presentes. Terminada la investidura, el patrón mayor de Carril, y presidente de los parquistas, José Luis Villanueva, dijo que "hoy es un día de fiesta", y que no quería hacer declaraciones sobre la polémica. "Mañana hablaré", manifestó, por hoy.

Pero a falta de valoraciones personales, Villanueva sí contestó a una pregunta concreta y concisa. ¿Quién es el Cultivador Maior de la Orde da Ameixa? El Ayuntamiento considera que es el alcalde, pero en la presentación del acto se dijo una y otra vez que la poseedora de ese cargo era la representante de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, que ayer era Ángeles Vázquez Suárez, un alto cargo de Recursos Mariños.

Villanueva respondió que "a lo largo de la historia siempre fue el representante de la Consellería do Mar". "La Festa da Ameixa siempre la presidió la conselleira do Mar. Que hubiese unos años de enfrentamientos con la Consellería no quiere decir que el divorcio fuese eterno", añade el patrón mayor.

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y su equipo acudieron también a la fiesta, tal y como ya habían anunciado en la víspera. Pero no fueron al evento organizado por la Orde da Ameixa, sino que se dejaron ver por la zona de degustación y se hicieron unas fotografías con las mariscadoras de Amarcarril. El Ayuntamiento y la Cofradía de Carril llevan más de un año a la gresca. El pasado invierno, sin ir más lejos, la corporación aprobó una moción instando a la Consellería do Mar a intervenir el pósito.

La tensión parecía haberse calmado, pero las hostilidades volvieron a declararse oficialmente el sábado, cuando el Concello anunció que el alcalde no estaría en los actos institucionales al considerar que la Orde da Ameixa se había saltado a la torera las normas más básicas del protocolo al darle la presidencia del acto al representante de la Xunta, en detrimento del de Ravella.

En lo que al acto de la Orde da Ameixa se refiere, fueron investidos Dama la cocinera Inés Abril, del Maruja Limón, de Vigo; y el delegado de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís. En el capítulo de premios, la Ameixa de Ouro fue para el programa "Larpeiros", de la Televisión de Galicia.

Un gran ambiente

Ajenas a la pelea de gallos, miles de personas volvieron a abarrotar la alameda de Carril y la explanada de la lonja para disfrutar de la almeja, servida a la marinera al precio de 10 euros la ración. Había 3.000 kilos en la cocina, pero la organización tenía algo más en reserva por si acaso al final se quedaban escasos por la afluencia de gente, que fue tal que causó atascos.

Aunque había varios puntos donde adquirir los tiques de la comida, se juntó tanta gente que a mediodía la cola procedente de la plaza de A Liberdade ya superaba el centenar de metros. A medida que avanzaba la tarde no dejó de crecer, y hacia las 14.00 horas no le faltaba demasiado para llegar a la rotonda de la carretera de Vilagarcía a Catoira.

La carpa, por su parte, estaba llena a rebosar. Uno de los asistentes era un hombre de Santiago, Manuel Millares, que es un asiduo de la fiesta. "De las 26 ediciones habré venido a unas 20", afirma. Se acercó a Carril junto a otras siete personas, y aseguró que le gusta tanto la fiesta, "porque las almejas son de diez". "Me gusta el ambiente, el paisaje, todo. Pero el número uno se lo llevan las almejas. Están soberbias".

A él y sus amigos les gusta tomarlas en la carpa, y a los restaurantes van después para disfrutar sentados del postre y el café.

También repetía Laura Calero, una joven de Madrid que siendo niña estuvo en la fiesta de Carril con sus padres. Ahora está pasando unos días en Galicia, y en la víspera también estuvo en las Festas Gastronómicas do Mar de A Illa.

En su misma mesa estaba comiendo un matrimonio de Pontevedra. La mujer, María Simes, explica que es la primera vez que visitan la fiesta de Carril, y la impresión fue inmejorable. "Nos encantó, está todo para volver". "No sé que es lo que tiene de especial la almeja de Carril, pero sí sé que es distinta y que está buenísima", aseguró, mientras su marido rebañaba con un trozo de pan la salsa que había quedado en el fondo del plato de cerámica con forma de embarcación en el que se sirven las almejas.

La Festa da Ameixa cuenta con un concurso gastronómico en el que el bivalvo es el gran protagonista. Tiene dos modalidades, una para aficionados y otra para profesionales, y los ganadores de ambas fueron dos hermanos de Vilagarcía.

El vencedor en la categoría de aficionados fue Javier García Castrelo, un carrocero de 34 años que se llevó 1.000 euros de premio gracias a sus almejas con cuscús de coliflor y chile. El resultado es un plato crujiente y con un toque a avellana.

En profesionales, el ganador fue Rubén García Castrelo, que también se impuso el año pasado en el mismo certamen. Es del Eirado da Leña de Pontevedra, y presentó al concurso un plato de almejas con arroz y hierbas marinas. Su premio consistió en 50 kilos de almejas babosas de Carril.