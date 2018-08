El semáforo de A Pantrigueira multiplica el atasco para salir de A Illa de Arousa

Una vez más, el puente de A Illa se convirtió en una ratonera para cientos de conductores, que se vieron atrapados en un monumental atasco a la hora de salida de las playas.

Poco antes de las ocho de la tarde, el tráfico hacia el continente ya fluía tan despacio que la Policía Local de A Illa tuvo que desplazarse hacia la entrada al viaducto para intentar poner orden en el tráfico.

En ese momento, el puente ya estaba lleno de vehículos en sus dos kilómetros de extensión, y aunque iban circulando, lo hacían de forma muy lenta, según señalan testigos presenciales.

Sin embargo, la situación aún fue a peor a medida que pasaban los minutos, y hacia las nueve de la noche algunos conductores llegaron a afirmar que el puente era literalmente "intransitable". Incluso en algunos GPS de los vehículos se indicaba que la circulación por el vial que une A Illa con el continente estaba colapsada. La Policía Local buscó fórmulas para minimizar esta situación, obligando al tráfico de entrada a circular por el vial de acceso directo a O Xufre, lo que evitaba que se cruzase con los vehículos que intentaban escapar de A Illa de Arousa.

El atasco ha puesto de manifiesto que el plan de desvíos alternativos diseñado por los Ayuntamientos de Vilanova y A Illa no ha funcionado. El plan pasaba por sacar coches de la carretera general de A Illa a la PO-549 (Vilagarcía-Cambados), llevando parte de la circulación por el lugar de A Pantrigueira, pero al parecer la mayoría de los conductores siguen prefiriendo las rutas ya conocidas, para evitar el riesgo de perderse. Que no está sirviendo para solventar la situación es algo que los dos regidores, Carlos Iglesias y Gonzalo Durán, llegaron a reconocer en público. Sin embargo, no pusieron en marcha otro tipo de medidas, como podía ser el apagado del semáforo o la instalación de sensores de activación en los accesos a la PO-307 desde A Pantrigueira o San Roque do Monte.

Las retenciones no son nada nuevo en el puente de A Illa en verano. Las playas y la gastronomía de esta localidad son imanes que atraen a miles de personas, de ahí que los fines de semana y los festivos de julio y agosto siempre se produjeron atascos.

No obstante, parece ser que la situación este verano está siendo mucho peor, y son muchas las voces que lo atribuyen al semáforo instalado en A Pantrigueira.

El Ayuntamiento de Vilanova lo instaló para reducir la siniestralidad en un cruce peligroso, y para facilitar a los vecinos de esta aldea poder incorporarse a la carretera principal. Sin embargo, parece que su funcionamiento entorpece el paso de vehículos por ese tronco por el que fluyen los coches de salida de A Illa, de ahí que se haya puesto sobre la mesa la posibilidad de que el semáforo funcione con un sensor, de modo que se cierre para la carretera principal solo cuando quiera salir un coche de A Pantrigueira, y durante unos pocos segundos. El semáforo no solo ha logrado que se colapse la red viaria a la salida de las playas, sino que también se registren retenciones a la entrada, cuando se supone que la llegada escalonada de bañistas evita el atasco.

Un problema similar se ha producido este verano en el lugar de As Salinas, en Sanxenxo. El Concello colocó un poste luminoso que estaba provocando retenciones kilométricas en el entorno de A Lanzada a última hora de la tarde de los días de gran afluencia a las zonas de baño, y finalmente el Ayuntamiento optó por apagarlo durante los fines de semana, cuando se acumulaban un mayor número de vehículos.

A pesar de que el semáforo permanecía apagado, en ese tramo sin desdoblar de la autovía de O Salnés volvieron a registrarse retenciones, tanto en el acceso a las playas como a la salida.