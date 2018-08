Un joven sufre dos agresiones en la zona TIR y queda inconsciente en la segunda

La conocida como Zona TIR, en Vilagarcía, fue escenario la pasada madrugada de una nueva pelea. En esta ocasión, la víctima fue un joven que fue agredido hasta en dos ocasiones, quedado inconsciente tras la segunda trifulca.

La Policía Local y la Nacional acudieron al lugar para apaciguar los ánimos y ayudar al herido, que tuvo que ser evacuado en ambulancia al Hospital do Salnés. Asimismo, la dotación de la policía municipal abrió un expediente sancionador a un pub de la zona, por exceder con creces el horario máximo de cierre.

La TIR está siendo con bastante frecuencia un foco de conflictos, que han obligado a la policía a intervenir en más de una ocasión. Durante la pasada madrugada, el joven herido sufrió dos agresiones. Tras la primera ya tuvo que ser atendido en el servicio de Urgencias del Hospital do Salnés. No obstante, en cuanto le dieron el alta lo que hizo fue regresar a la zona TIR y una vez más se vio envuelto en una pelea. Y de nuevo salió mal parado. Pero en la segunda ocasión, las lesiones fueron más severas, hasta el extremo de que perdió el conocimiento.

Fue atendido por los policías y los sanitarios del 061, que tuvieron que trasladarlo de nuevo al Hospital do Salnés. Una vez evacuado el herido, los agentes de la Policía Nacional tomaron declaración a algunas personas que pudiesen haber presenciado los hechos, pues será este cuerpo el que instruya las diligencias correspondientes.

Entre tanto, la Policía Local procedió a denunciar a uno de los locales hosteleros del lugar, que seguía abierto a primera hora de la mañana. En Vilagarcía, la gestión de la movida nocturna en la zona TIR y su entorno se ha convertido en un asunto a abordar y no solo por los periódicos episodios de violencia, sino también por las enormes cantidades de basura que se generan las noches de los sábados.

El paseo marítimo se llena de residuos y envases de cristal y plástico desde los pinos de la playa de A Concha hasta pasada la base de los bomberos. Una situación, fruto del "botellón", que obliga a los servicios de limpieza a emplearse a fondo desde primera hora de la mañana para que quienes aprovechan el domingo para dar un paseo por orillamar no se encuentren ese río de desechos.

El "botellón"

La movida en Vilagarcía resurgió de sus cenizas tras la travesía por el desierto por la que pasó cuando cerraron los pubs de O Con. Actualmente, ha repuntado mucho la afluencia de jóvenes a la capital arousana, lo que ha propiciado la apertura de establecimientos en O Castro y calles como Méndez Núñez y A Mariña. Se trata de locales generalmente pequeños, de los que sale una parte de los clientes que posteriormente ocuparán los negocios de la TIR. Pero no todos, pues la ciudad de Vilagacía no es ajena a la proliferación del "botellón", que practican jóvenes que por una u otra razón no pisan los establecimientos hosteleros hasta que la noche ya va muy avanzada.

El entorno de la desembocadura del río de O Con, el parque del Centenario o la propia fachada litoral del puerto deportivo son algunos de los puntos donde suelen reunirse las pandillas de jóvenes.

El consumo excesivo de alcohol u otras sustancias, y los horarios de algunos locales son el caldo de cultivo perfecto para incidentes como el de la pasada madrugada.