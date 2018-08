El Freddie Mercury arousano volvió a hacer gala de su poder escénico

En los últimos años la figura de Freddie Mercury se asocia a la Festa da Auga gracias al talento para la caracterización de Francisco Javier García. Sus gafas, su micro, su bigote, su indumentaria y también sus gestos recuerdan a la del icónico cantante de Queen ya fallecido. La presencia de "Fran" no pasó desapercibida para nadie. Su trabajada coreografía del "I want to break free" cautivo a centenares de personas que coreaban la letra voz en grito. Además el sentido de la canción no pudo resultar más apropiado para una edición de la Festa da Auga en el que la inclusión y la igualdad se han pregonado con intensidad. La entrega del Freddie Mercury arousano sobre las tablas fue también objeto de atronadoras y espontáneas ovaciones.