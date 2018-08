La campaña "Non sexas pirata" en Riasón

Carpa de "Non sexas pirata" en Riasón. // Iñaki Abella

Consciente de la situación que viven las mariscadoras en muchos arenales de Galicia, la Consellería do Mar ha lanzado una campaña de concienciación contra el denominado furtivismo de bañador bajo el lema "Non sexas pirata". La campaña arrancó hace ya algunos días en los arenales de Poio y, tras recorrer una buena parte de Galicia, se ha asentado en las playas de A Illa, para explicar a los bañistas qué supone para las mariscadoras contar con una zona de producción que no puede ni debe ser esquilmada.

La campaña se ha instalado en puntos tan diversos como la playa de Camaxe, Xastelas y O Bao, aunque ayer, la carpa estaba situada en la playa de Riasón.

Los jóvenes que participan en la campaña explican a todos los bañistas todo el trabajo que tienen que acometer las mariscadoras para conseguir que un banco marisquero sea mínimamente productivo, desde la siembra del marisco a la limpieza o la vigilancia de las playas. Mediante paneles y juegos explicativos, se reivindica que los bañistas no esquilmen las playas ya que "está en juego el trabajo de mucha gente cuyos ingresos dependen del marisqueo".