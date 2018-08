Somos Cambados exige una actuación urgente para acondicionar la Casa do Mar

El estado de la Casa do Mar de Cambados continúa sin tener una solución a corto plazo. Por este motivo el grupo Somos Cambados ha decidido presentar una moción para exigir al gobierno central y a la Xunta de Galicia el arreglo de la instalación.

El Concello de Cambados lleva dos años reclamando las obras de acondicionamiento y mejora del edificio, tanto en lo relativo al inmueble como en lo que respecta al bajo que utilizan los jubilados y pensionistas. Por ello, presentó ya en 2016 una moción pidiendo las reformas necesarias. "Las administraciones competentes, ISM (TXSS) y Xunta de Galicia, son conocedoras del lamentable estado en que se encuentra el edificio, pero siguen sin hacer nada para arreglarlo", manifiesta Constantino Cordal.

El pasado junio el grupo parlamentario En Marea, por medio de su diputada Alexandra Fernández Gómez, presentó en el Congreso de los Diputados una pregunta parlamentaria y una proposición no de ley instando al Gobierno de España a, en primer lugar, aprobar y ejecutar en 2018 actuaciones de mejora, reforma y rehabilitación de la Casa do Mar. Segundo, adaptar el local de la planta baja a las necesidades del colectivo de personas jubiladas y pensionistas a fin de que puedan contar con unas instalaciones habilitadas adecuadamente. En tercer lugar, se solicitaba la cesión de a titularidad del local de la planta baja al Concello de Cambados con el objetivo de destinar ese espacio a la realización de actividades socioculturales dedicadas a las personas jubiladas y pensionistas de la Casa do Mar.

La pregunta y la proposición están publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con fechas del 6 y 15 de junio de 2018, respectivamente. En la exposición de motivos se hace alusión a las "filtraciones de agua, pésimo aislamiento, humedades de las paredes, desprendimientos del techo y a la iluminación deficiente por el deterioro del cableado". También se menciona "el mal estado de los baños, que no están adaptados para personas con movilidad reducida, además del mobiliario muy antiguo, casi ruinoso".

Inaugurada en 1978, la Casa do Mar en sus cuarenta años de existencia "nunca fue objeto de ningún tipo de reforma. Añade el portavoz municipal de Somos Cambados que "es evidente que el paso de los años provoca un desgaste y un deterioro que deben ser paliados con inversiones y mantenimiento, sobre todo cuando se trata de un inmueble con un tipo de construcción caduca y obsoleta. Algo que el ISM ni hizo ni está haciendo, a pesar de que el año pasado se le prometió por parte de este organismo al Concello de Cambados que las reformas necesarias estarían finalizadas antes del verano". Las reformas a las que se refiere Constantino Cordal son el cambio de toda la cubierta del edificio, de la carpintería exterior y de las canalizaciones de agua, entre otras.

Añadió el concejal que "tampoco la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia hizo ninguna actuación para reparar el lamentable estado de las instalaciones del local bajo de la Casa do Mar, cuya competencia y titularidad le corresponde".

El pasado 13 de julio se produjo la respuesta del Gobierno de España a la pregunta realizada por la diputada de En Marea. En ella se hacía constar, en primer lugar, el impulso de las actuaciones necesarias para la contratación y ejecución de las obras precisas de conservación general del inmueble (cubierta, fachada, fontanería y saneamiento) le corresponde al Instituto Social de la Marina. Apuntillando además que las obras se acometerían cuando la disponibilidad presupuestaria lo permitiese y que deberán ser cofinanciadas por todos los usuarios en proporción a las superficies que efectivamente ocupan.

También hacen saber que le corresponde a la Xunta realizar a su cargo las reparaciones necesarias en orden al mantenimiento y conservación de las superficies que ocupa en la Casa do Mar de Cambados, como consecuencia de los traspasos de las funciones y servicios de la Seguridad Social en materia de asistencia y servicios sociales encomendados al ISM (210,32 metros cuadrados en la planta baja) y de las funciones y servicios en materia educativa, de empleo y formación profesional ocupacional encomendados a dicha entidad gestora (88,75 metros cuadrados en la planta baja).

También señalaron desde Madrid que la Tesorería General de la Seguridad Social (TXSS), titular del inmueble, no puede adoptar actos de disposición de espacios que están transferidos a la Xunta de Galicia, por lo que no sería viable la cesión de dichas dependencias al ayuntamiento. Solo en el supuesto que la TXSS recuperara el uso del local traspasado por acuerdo de retrocesión del mismo de la Xunta, se podría estudiar la opción que resultase más beneficiosa para los intereses tanto propios como municipales y, en todo caso, de acuerdo con la normativa reguladora del patrimonio de la Seguridad Social.