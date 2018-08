Sigue en directo la Fiesta del Agua 2018 de Vilagarcía con FARO

Este jueves 16 de agosto podrás seguir en directo la Fiesta del Agua de Vilagarcía con FARO. Un equipo se trasladará a la Plaza de Galicia para retransmitir la fiesta que dará comienzo a las 12 horas del mediodía. Nos colocaremos en el corazón de la fiesta para que puedas seguir sin mojarte una celebración que cuenta con el distintivo de Fiesta de Interés Nacional.

El evento arousano ha ido ganando adeptos año a año, convirtiéndose en una de las citas imprescindibles del verano en Galicia. Y no son pocas, solo en eventos gastronómicos la comunidad suma 300.

Trabajadores del servicio municipal, voluntarios de Protección Civil, ambulancias y otros servicios de emergencia permanecerán toda la noche a pie de calle. A ello hay que sumar las patrullas de la Policía Local. El Estado, por su parte, reforzará la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil de Tráfico.

Así te contamos en directo la Fiesta del Agua de 2017:

Normas y consejos



La primera de las normas es no arrojar agua hasta que el pregonero no dé el pistoletazo de salida y que se respete la subida del santo en procesión popular (al ritmo de "Triunfo" y escoltados por "Os Ingleses") sin tirar agua durante el recorrido, que este año no pasará por la Praza de Galicia.

La segunda norma es respetar la Zona Húmeda, es decir, solo echar agua en las calles ubicadas en el perímetro. La tercera, que cunda el civismo y el respeto entre los participantes activos y los espectadores que no quieren mojarse.

Entre los consejos, para prevenir riesgos en la Festa da Auga conviene llevar calzado cómodo que no resbale y ceñido al pie. Las chancletas están totalmente desaconsejadas porque pueden provocar traspiés.

Hay que tener especial cuidado en los pasos de peatones y pavimentos pintados porque al estar mojados pueden resbalar. Desde la organización ruegan que no se utilicen recipientes de cristal.