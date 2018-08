Un centro de control en Emerxencias vela por la seguridad en esta noche del Auga

Vilagarcía recibirá hoy a miles de personas llegadas desde distintos puntos de Galicia y también de otras comunidades autónomas para disfrutar de la noche previa a la Festa da Auga, un larga juerga que para muchos culminará mañana al mediodía. Y lo harán a remojo. Para garantizar la seguridad en una jornada en la que la ciudad duplica su población (la asistencia a la Festa da Auga se estima en unas 30.000 personas) se ha preparado un dispositivo cuyo "centro de control" se instalará en la sede de Emerxencias, en Agustín Romero.

Cerca de una veintena de efectivos, entre trabajadores del servicio municipal y voluntarios de Protección Civil, permanecerán toda la noche a pie de calle y contarán con dos ambulancias para atender las incidencias.

A ello hay que sumar las cuatro patrullas de la Policía Local, que dispondrán de un jefe accidental. El Estado, por su parte, reforzará la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil de Tráfico, como ya anunció en una reciente visita a Vilagarcía la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba. No obstante sin precisar el número de agentes.

El gobierno local asegura que el dispositivo de seguridad tanto de esta noche como de la propia Festa da Auga de mañana será "muy similar" al de años anteriores, y ello a pesar de que el número de incidencias ha ido disminuyendo paulatinamente, según los datos que se pusieron sobre la mesa en la junta local de seguridad del evento.

Durante la Festa da Auga se colocará un "puesto de mando" en la Praza de Galicia, concretamente en la sede de la Fundación Galega contra O Narcotráfico, como en ediciones pasadas. Desde ahí se dirigirá todo el operativo y se centralizará la información de todos los servicios que participan en la seguridad de la fiesta.

Durante el evento habrá una ambulancia en O Cavadelo, junto a la comisaría de Policía Nacional, y otra en la calle Arzobispo Lago. Además, el Servizo Municipal de Emerxencias instalará un puesto de socorro en la Praza da Peixería para atender a los posibles accidentados.

La fiesta comenzará después de que el pregonero lance el primer cubo de agua junto a la capilla de San Roque, al filo de las doce del mediodía. Tanto el Concello como la asociación "Auga que nos has de beber" insisten en la necesidad de cumplir las tres normas básicas para garantizar un normal desarrollo de la multitudinaria fiesta.

Normas y consejos

La primera es no arrojar agua hasta que el pregonero no dé el pistoletazo de salida y que se respete la subida del santo en procesión popular (al ritmo de "Triunfo" y escoltados por "Os Ingleses", sin tirar agua durante el recorrido, que este año no pasará por la Praza de Galicia.

La segunda norma es respetar la Zona Húmeda, es decir, solo echar agua en las calles ubicadas en el perímetro, y la tercera que cunda el civismo y el respeto entre los participantes activos y los espectadores que no quieren mojarse.

Entre los consejos para prevenir riesgos en la Festa da Auga, llevar calzado cómodo que no resbale y ceñido al pie. Las chancletas están totalmente desaconsejadas porque pueden provocar traspiés.

Hay que tener especial cuidado en los pasos de peatones y pavimentos pintados porque al estar mojados pueden resbalar. Se ruega no utilizar recipientes de cristal.