La subida al santo de la Festa da Auga acorta su recorrido para evitar la Praza de Galicia

La subida de la imagen de San Roque de la iglesia de Santa Eulalia hasta la capilla que lleva el nombre del santo acortará este año su recorrido. Desde la asociación "Auga que non has de beber" explican que el trayecto se reduce para evitar la Praza de Galicia, donde la parte recientemente renovada permanecerá vallada para que no se produzcan incidentes ni deterioros en el mobiliario urbano, por lo que queda un paso muy estrecho para la multitudinaria comitiva que acompaña al santo en el camino hacia su guarida.

Así, la muchedumbre, bailando al ritmo de "Triunfo", discurrirá por la calle Edelmiro Trillo, girará hacia la derecha en Padre Feijóo y continuará por Praza da Independencia y San Roque, hasta llegar a la capilla.

Una vez que la imagen ya esté recogida dentro del templo, sonará el himno gallego y el pregonero (toda una incógnita hasta ese momento) lanzará el primer cubo de agua desde lo alto de una grúa, acto con el que se inaugura oficialmente la Festa da Auga. Será el jueves a las 12 del mediodía. Desde la asociación "Auga que non has de beber" recomiendan respetar tanto al santo (sin mojarlo) como los horarios, el perímetro de la Zona Húmeda y a los vecinos (los que participan en la fiesta y los que no).

Con motivo del día grande de San Roque, el 16 de agosto, la Policía Local prohibirá circular y aparcar en varias calles del centro. Para la subida del santo, el tráfico quedará cortado desde las 8.00 horas hasta las 11.45 horas en Praza de España, Edelmiro Trillo, Padre Feijóo, Independencia y calle San Roque hasta la capilla, es decir, hasta el cruce con Ramón Cabanillas (incluido).

Al terminar la subida del santo dará comienzo la Festa da Auga, que ocupará las mismas calles. Por tanto no podrán reabrirse al tráfico hasta que "las condiciones de ocupación peatonal" lo permitan, indican desde la Policía.

A las cuatro de la tarde deberán estar retiradas todas las barras exteriores de los bares para que los servicios de limpieza puedan dejar la ciudad en condiciones para la procesión de la noche (a partir de las 21.00 horas se cerrarán San Roque -desde la capilla-, Independencia, Padre Feijóo, Edelmiro Trillo y Praza de España).

El Concello ha autorizado 19 barras individuales y una colectiva entre el Gotham Rock, Taller del Olvido, La Bolsa, Tapería di María y Sold Out. La individuales se reparten entre A Baldosa, Juan García, Valentín Viqueira, Romero Ortiz, Praza de Galicia, Alexandre Bóveda, avenida de A Mariña y Doutor Carús.