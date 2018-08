Arde de madrugada una casa abandonada en Rodrigo de Mendoza con cinco okupas

Pasadas las seis de la mañana efectivos de Bombeiros do Salnés y del Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía se desplazaron ayer al número 28 de la avenida Rodrigo de Mendoza, donde se estaba registrando un incendio en una casa. A su llegada, cinco okupas abandonaban la vivienda por su propio pie, sanos y salvos.

El fuego se declaró en una habitación totalmente llena de papeles. Gracias a las labores de extinción, las llamas no se propagaron a más estancias y no hubo que lamentar daños personales. No obstante el humo afectó a toda la vivienda, de grandes dimensiones.

La casa, en estado de abandono, se encuentra en pleno casco urbano de Vilagarcía y estaba siendo ocupada por indigentes. Su interior presenta un estado lamentable, con muchos desperdicios y carpintería totalmente destrozada.

No es la primera vez que se declara un incendio en una casa okupa en Vilagarcía. Hace cuatro años se produjo un fuego en una vivienda de Rosalía de Castro, en Vista Alegre una casa se quemó hasta en tres ocasiones (2009, 2011 y 2012), en A Escardia una vivienda en 2008 abandonada fue pasto de las llamas y en Trabanca Badiña el habitante de una casa ruinosa apedreó a los bomberos en 2012 cuando iban a sofocar el fuego. Estos son solo algunos ejemplos.

En cuanto al incendio de Rodrigo de Mendoza, movilizó a un importante despliegue de efectivos. Durante el operativo fue necesario restringir el tráfico en la transitada avenida.