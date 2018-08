El Punto Lila será cerrado para garantizar la privacidad

Ofrecer información, acompañamiento y primera atención a cualquier mujer que pueda sufrir un episodio de violencia machista es el principal objetivo del Punto Lila que funcionará durante la noche previa a la Festa da Auga en la Praza da Segunda República, de 22.00 a 10.00 horas. A diferencia del Punto Morado de la Festa do Albariño de Cambados, el de Vilagarcía será un recinto "más cerrado para garantizar la privacidad y el anonimato" de las personas que se desplacen hasta este recurso que será atendido por tres especialistas en igualdad de O Soño de Lilith, asociación feminista que colabora con el Concello de Vilagarcía en esta iniciativa que pretende lograr una fiesta segura y que las mujeres la disfruten "al mismo nivel" que los hombres, dijo la directora del Centro de Información á Muller (CIM), Julia Barbosa.

Estuvo acompañada de la edil del ramo, Tania García, así como de varias integrantes de O Soño de Lilith en la presentación del Punto Lila. "Queremos estar lo más cerca posible de las mujeres y hacer de puente para informar y resolver dudas. No es un punto de denuncia, pero sí de información y esperemos que no sea necesario", comentó Daisy Alcalde, la presidenta del colectivo feminista. Dejó claro que las agresiones sexuales en las fiestas multitudinarias "no son casos aislados".

El Punto Lila tendrá línea directa con Policía Local y Emerxencias. Para ser visible desde las zonas más concurridas, estará señalizado con un enorme globo de helio a diez metros de altura.

Por otra parte, el PP de Vilagarcía aplaude la creación del Punto Lila y se atribuye la idea de poner en marcha este recurso.