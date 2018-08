Arde de madrugada una casa con cinco okupas en Vilagarcía

Pasadas las seis de la mañana efectivos de Bombeiros do Salnés y del Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía se desplazaron al número 28 de la avenida Rodrigo de Mendoza, donde se estaba registrando un incendio en una casa. A su llegada, cinco okupas abandonaban la vivienda por su propio pie.

El fuego se declaró en una habitación totalmente llena de papeles. Gracias a las labores de extinción las llamas no se propagaron a más estancias y no hubo que lamentar daños personales.

La casa, abandonada, se encuentra en pleno casco urbano de Vilagarcía y estaba siendo ocupada por indigentes. El incendio movilizó un importante despliegue de efectivos.