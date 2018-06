El mal tiempo alimenta las biotoxinas y provoca los cierres de bateas

Una vez superado el episodio tóxico que habían provocado los afloramientos de primavera parecía que la nueva temporada del mejillón estaba definitivamente lanzada en Galicia. Tanto es así que a las ventas para el mercado de fresco empezaron a sumarse los pedidos de no pocos cocederos y conserveras que habían decidido lanzar la campaña de industria.

Pero el mal tiempo reinante en las últimas semanas ha propiciado un repunte notable en la presencia de fitoplanton portador de biotoxinas en las rías.

Por ello, el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar) ha decretado en los últimos días la prohibición de extracción de moluscos bivalvos cultivados en los viveros flotantes de polígonos como el Grove C3, Cambados C Norte , Ribeira B, Ribeira C, Cangas C y Cangas D.

A media tarde de ayer, a la espera de nuevos resultados analíticos, estaban cerrados 29 polígonos bateeiros de toda Galicia, entre ellos los ocho de la ría de Pontevedra, los cuatro de Muros-Noia, cinco de los doce existentes en la de Vigo, nueve de veintidós en la ría de Arousa y el de Baiona.