Expendientes dignos de premio

Una estudiante del CIFP Carlos Oroza de Pontevedra ha sido premiada por la Consellería de Educación por su resultado académico, de una nota media de cerca de 10. María Triñanes Costa, de O Grove, reconoce que la clave para lograr un buen expediente es la diferenciación y el trabajo en equipo, "el no conformarte solo con lo que te piden". Sus planes a corto plazo ahora pasan por mejorar sus aptitudes en idiomas, imprescindibles en su sector, Hostelería y Turismo.

Cerca de un 10 de nota media ha conseguido la joven María Triñanes Costa, que se formó en Hostelería y Turismo en el CIFP Carlos Oroza de Pontevedra y que acaba de ser reconocida con uno de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso pasado y otorgados por la Consellería de Educación. La grovense, que esta misma semana viajará a la isla de Malta para continuar con su formación, especialmente en idiomas, atribuye con modestia buena parte de este galardón al trabajo realizado en equipo con grupos de compañeros a lo largo de su paso por el centro de FP pontevedrés.

"Creo que tenía algo así como un 9,87 de media, pero no lo sé segura", asegura a las pocas horas de recibir la noticia de su reconocimiento.

"No voy a decir que esto se consigue estudiando para los exámenes, porque no es así. Yo soy de estudiar el día anterior y no creo que eso deje de hacerlo. En este caso, la clave es el trabajo práctico y no conformarte. En los equipos de los que formé parte buscamos siempre no hacer justo lo que te piden, sino ir siempre más allá. Hemos hecho presentaciones a través de juegos como el Trivial, por ejemplo", explica.

Además, considera importante la formación por iniciativa propia, "ser autodidacta". "Yo aprendí por mi cuenta a hacer páginas web, blogs... a hacer los trabajos de diferentes formas. La clave está en los soportes digitales, en la diferenciación", resume.

Por otra parte, la joven destaca que el hecho de estudiar algo que has elegido voluntariamente te lleva de forma automática a vivirlo con pasión. "En el Bachillerato no tuve una media tan brillante, porque lo que estudiabas te venía impuesto; no es como aquí, que eres tú la que eliges lo que quieres estudiar", considera.

Ella eligió Hostelería y Turismo porque es una forma de viajar. "En todos los sitios del mundo hay hoteles y yo quiero viajar y esto me permite hacerlo", reconoce.

Es por ello que está esforzándose en mejorar sus aptitudes en idiomas. Habla inglés y está trabajando su alemán, francés e italiano.

María Triñanes es una firme defensora de la Formación Profesional, a la que define, en el caso de su sector, como "un máster gratuito" que permite una especialización por áreas. "Si puedo seguir con la FP, lo haré", dice.

Precariedad

La precariedad y el intrusismo son lo que más le preocupa. "Fuera de Galicia se valora más la FP y se reconoce también económicamente. Los que estudiamos esto no queremos ser recepcionistas toda nuestra vida", se lamenta.

En su caso, aspira a poder trabajar en el "back office" de un hotel: en dirección, reservas "o algo más interno de la gestión".

La grovense invertirá los 850 euros que otorga el premio en su formación en idiomas. "Me vienen genial", celebra.

Los reconocimientos de la Consellería de Educación han recaído en 23 estudiantes de toda Galicia, cinco ellos de la provincia de Pontevedra, entre ellos María Triñanes. Los otros cuatro son Isabel Cabrera Tilve, Rosa María Portas Tato, Carmen Campos Casqueiro y Esteban Fernández Alonso, de centros de FP de Ponteareas y Vigo.