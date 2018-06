Durán: "Por encima de robar, nos engañan"

Gonzalo Durán quiso replicar de manera inmediata los argumentos esgrimidos por el Partido Socialista, "es una mentira insostenible porque en el último año de Rafael Louzán como presidente de la Diputación se destinaron casi cuatro millones de euros entre el auditorio, la carretera de Baión y el multiusos".

El ataque a la política socialista prosiguió al apuntar que "no me gusta que quien nos está robando, por encima de robarnos nos engañe. Cuando entraron ellos, lo único que hicieron fue robarnos la carretera de Baión, por eso está en el juzgado y van a declarar en septiembre. Nos han robado una carretera entera a los vilanoveses".

Durán también apuntó de manera directa, "no han hecho un metro de aceras en cuatro años con dinero propio de la Diputación. No han asfaltado nada. La carretera de As Sinas está como está y la de Baión es una vergüenza. No han gastado ni un duro en sus carreteras propias en este ayuntamiento. Ni un duro".

Asimismo señaló que "El Plan Concellos no son fondos propios de la Diputación. Es dinero que viene de las cuentas estatales. Lo único que hacen ellos es como esos intermediarios de las patatas que pagan las patatas a 0,20 y las venden a 4 euros estafando al agricultor. Y aquí el agricultor somos nosotros. Ellos tienen el dinero de Madrid y parte se lo quedan".