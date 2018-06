El BNG denuncia ante la Xunta las carencias del centro de salud de Cambados

El Bloque Nacionalista Galego llevará a la Xunta de Galicia una proposición no de ley para su debate en comisión referida a la situación que se denuncia sobre el servicio que se presta en el centro de salud de Cambados.

La fuerza nacionalista insta a que se proceda a sustituir al personal sanitario del centro tanto en sus licencias como en sus periodos vacacionales. También solicita que se realicen todas las acciones precisas para mantener la asistencia sanitaria en horario completo de mañana y tarde, así como garantizar la presencia de equipos completos de profesionales en todos los turnos del atención primaria.

En la iniciativa tomada por los diputados del BNG se subraya que "la política del Sergas de no sustitución del personal, ni en sus permisos ni en vacaciones, está teniendo como consecuencia la reducción de servicios y una sobrecarga asistencial brutal. Se implantan las intersustituciones que no es otra cosa que el escaso personal que permanece haga el trabajo propio y el de los que no están".

En relación a la decisión de no abrir el centro de salud por la tarde en verano apuntan que "no tiene justificación. Además el cierre no se publicita para intentar evitar las quejas de los usuarios que demandan atención en horario de tarde".