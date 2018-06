Varela replica al PP que el informe técnico avala el contrato de la Plaza de Galicia

La denuncia del Partido Popular sobre los cambios del proyecto de la reforma de la Plaza de Galicia, así como de las abstenciones de la secretaria y de la interventora en el momento de adjudicación de esta actuación que contó con una importante baja, fueron respondidas por el alcalde, Alberto Varela, quien acusa a los populares de "oportunistas" y apunta que los trabajos se adjudicaron con base en los informes técnicos.

"Ya estamos acostumbrados al oportunismo del PP; ya lo conocemos y sabemos que ésta será la tónica de los próximos meses. Primero hablaban de las mesas de contratación y si hubiera aparecido algo tan grave, como dicen, se habrían opuesto. Una abstención no es un voto en contra. En segundo lugar, cualquier contratación que hace el Concello, cuando se habla de posibles bajas en las obras, hay informes técnicos, eso también se olvidaron de decir. No decide el gobierno municipal porque le apetezca o no, en este caso además con otra persona de la oposición, sino que hay una serie de informes técnicos que orientan sobre si las bajas se pueden admitir o no. En este caso concreto fue de todas las empresas en general la baja, pero la realidad está sobre la mesa", señaló el regidor.

"La obra ya la pueden disfrutar los vecinos. En estos días mucha gente paró a miembros del gobierno y a mí especialmente para felicitarnos por lo bonita que había quedado la plaza y su diseño, y además por la transformación que sufre la ciudad por ese corte al tráfico de la plaza de Galicia. Las obras acabaron en el plazo previsto. Respecto a las caídas que se produjeron, la mayor parte de ellas fueron por despistes como reconocieron sus protagonistas", añadió.

El alcalde también recordó que los canales que hay en la plaza no son un capricho estético, ya que tienen como finalidad recoger las aguas que llegan a la Plaza de Galicia. "Es un terreno ganado al mar, donde antes pasaba un río. Una de las reclamaciones que teníamos de comerciantes y vecinos era que se trataba de una zona que se encharcaba frecuentemente. Esta actuación lo que trata es de paliar este problema, no acaba con él, pero ayuda a aliviar posibles inundaciones", declaró.

Además, estos días se pusieron plantas al borde de la pasarela para que no exista uniformidad de color y haya algo que destaque para las personas que vienen despistadas o tengan algún tipo de problema visual.

"Hay que acostumbrarse al nuevo formato de la Plaza de Galicia, que cumple con todas las normas de accesibilidad y de seguridad, de lo contrario los técnicos del Concello no permitirían la recepción de las obras", dijo Varela, tras recordar al PP que también se cayó por despiste una señora al río de O Con, y en esa ocasión el grupo popular no reclamó.