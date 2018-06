Los profesores de la Escola de Música de Meaño exigen la condición de indefinidos

Una docena de profesores de la Escuela Municipal de Música de Meaño han presentado esta semana en Inspección de Trabajo una denuncia formal para que el concello de Meaño les reconozca su condición laboral de indefinidos discontinuos, en detrimento de la actual de temporales discontinuos. La denuncia, elevada a través del sindicato CIG, acabará en los tribunales toda vez que debe de ser el juzgado quien dictamine sobre el particular. No es la única denuncia de trabajadores municipales en demanda de esta reivindicación, por cuanto hace una semanas también la presentaron una decena de trabajadoras del servicio de "axuda no fogar" a través de Comisiones Obrera, más otras del centro rural polivalente de la tercera edad de As Covas-Meaño, también de titularidad municipal.

Dina Porral, secretaria comarcal de la CIG -sindicato que obtuvo la mayoría de la representación en las elecciones sindicales del pasado mes de mayo en Meaño- explicaba que "la situación laboral ha cambiado a raíz de la ley de presupuestos de 2017 que establece que todos los trabajadores que hayan trabajado 24 o más meses de los últimos 36 en la misma empresa tienen derecho a que se le reconozca su condición de indefinidos discontinuos". Y en esta situación se hallan doce docentes del claustro de profesores de la Escuela de Música de Meaño, cuyo contrato se liquida cada año a 30 de junio con la finalización del curso escolar, se van al paro y luego, se les da opción para presentarse a un nuevo proceso selectivo y, si lo superan, volver a contar con un contrato en el próximo curso.

El hándicap para estos trabajadores a lo largo de todo este tiempo ha venido siendo que, amén de irse al paro en verano, debían someterse luego a los procesos de selección y pruebas consiguientes, que convoca el concello, para hacerse con la plaza de profesor para el próximo curso. Hasta el punto de que algún profesor de la escuela, que lleva en el centro desde 2006, ha venido superando 11 procesos selectivos desde entonces a razón de uno por año.

Tal situación no hacía sino generar inseguridad laboral, "máxime cuando estas pruebas últimamente se venían celebrando a finales del verano -explica uno de los docentes-, lo que ha provocado que hubiera profesores que renunciaban a Meaño cuando les salía en pleno verano otra oferta laboral con mayor estabilidad, y eso ocurrió de hecho con algunos profesores muy buenos que no estaban dispuestos a esperar a finales de agosto o a septiembre para saber si iban a seguir o no, porque todo dependía del proceso de selección y de si superaba las pruebas". Actualmente son una docena de profesores los que vienen padeciendo esta situación por cuanto así lo permitía la normativa .

"El paso de temporales discontinuos a indefinidos discontinuos no le supone al concello coste añadido alguno -explica Dina Porral de la CIG- y, en cambio, para el trabajador sí le va a redundar en estabilidad laboral al eludir la duda permanente de saber cada varano si va a resultar seleccionado o no para el puesto en el nuevo curso".

La secretaria comarcal del sindicato nacionalista apunta que "a esta denuncia formulada por los trabajadores ante Inspección de Trabajo el Concello responderá de forma negativa, dado que no le cabe otra en su caso, lo que trasladará el tema al juzgado dado que es el juez el único que puede dirimir la cuestión". "Es más -agrega- la CIG no va ni a esperar la respuesta del concello, por lo que en los próximo días se presentará la denuncia en el juzgado a fin de agilizar la causa en la medida de lo posible".

Dina Porral aclara que "desde 2012 los concellos no pueden decidir por su cuenta el reconvertir los trabajadores temporales discontinuos en indefinidos discontinuos, esa es una decisión que únicamente compete al juez".