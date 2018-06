La flota arousana apuesta por la gestión directa del libre marisqueo

La Asociación de Rañeiros da Ría de Arousa ya está lista para comenzar a funcionar. La entidad cumplimentó esta semana el último trámite para la constitución y funcionamiento del colectivo, sumando al proyecto a la Cofradía de O Grove, lo que le permite aglutinar más del 80% de las embarcaciones dedicadas al libre marisqueo en la ría.

El principal objetivo de este colectivo es poner en marcha una propuesta de gestión directa de los bancos de libre marisqueo que les permita transitar "de la constante pérdida de productividad en la que nos encontramos desde hace años hacia la ejecución de un plan específico y consensuado para su explotación pensado para el período 2018-2019". Desde el colectivo, en el que participan la mayor parte de los pósitos, entre ellos los más importantes, lamentan que no se incorporasen a la entidad algunas cofradías que, "aunque puedan ser minoritarias o irrelevantes, pensamos que es importante su implicación en un proyecto común destinado a velar por la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de cientos de personas". No en vano, entre los objetivos se encuentran los de mejorar la sustentabilidad o el control de los recursos marisqueros, algo en lo que "todos deberíamos participar en conjunto, contando siempre con la implicación y apoyo institucional, funcional, social y económico a cargo de las administraciones públicas, en espacial, de la Consellería do Mar y del Ministerio de Agricultura".

De hecho, una vez se encuentre legalmente registrada la asociación de rañeiros, así como elaborados los planes de gestión, el colectivo tiene previsto solicitar reuniones con la responsable de la Consellería do Mar, Rosa Quintana, así como con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para "aunar esfuerzos y ayudas necesarias para la deseada recuperación de los bancos marisqueros de O Bohído, Cabío, Xidoiros y Os Lombos do Ulla", los puntos donde se centraliza la mayor parte de la actividad del libre marisqueo.

Entre las reclamaciones que van a plantear se encuentra acometer un ambicioso plan de regeneración integral de la Ría de Arousa y, concretamente, de los bancos de libre marisqueo para el año 2019, como condición imprescindible para la paulatina evolución hacia una gestión directa plena y con garantías en los próximos años, "imprescindible para garantizar una actividad equilibrada e integrada de los recursos. y por lo tanto, para alcanzar una adecuada planificación de la extracción".