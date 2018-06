Los usuarios denuncian el estado de abandono del entorno

Aunque la Asociación de Amigos das Salgadeiras no se hace eco de ello, otros usuarios del espacio museístico de Punta Moreiras alertan del "preocupante abandono" que presentan las instalaciones. Y no solo se refieren a la "existencia de maleza" y al "deterioro de los senderos existentes" en la zona, sino también a los destrozos cometidos en diverso material expositivo que "ya no sirve".

Los visitantes también alertan sobre la presencia de pintadas y, en general, de "un entorno maravilloso que está preocupantemente olvidado". Quizás las jornadas que Amigos das Salgadeiras de Moreiras tiene previsto realizar sirvan para llamar la atención sobre tales aspectos y lleven al Concello a actuar para adecentar Punta Moreiras.'