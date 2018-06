Una exhibición con fines "reivindicativos"

Cerca de una decena de jovenes vilagarcianos protagonizaron en la tarde de ayer una exhibición de saltos y piruetas utilizando el flamante mobiliario urbano de la Paza de Galicia como obstáculos o plataformas sobre las que impulsarse.

Durante alrededor de 45 minutos los jóvenes exhibieron sus capacidades motrices saltando por encima de bancos y el propio cauce del agua, hasta que miembros de la Policía Local les invitaron a cesar en su actividad.

Tras lo acontecido, los practicantes del deporte conocido como parkour, quisieron dar su versión de lo sucedido señalando que los saltos realizados en pleno corazón urbano de la localidad escondían un fin reivindicativo. Alexandro Pino, uno de los practicantes de parkour, apuntó que "queremos que nos hagan un sitio para nosotros especializado para practicar nuestro deporte. Hemos pedido reuniones en el Concello y no nos han hecho caso. El Cavadelo no está adaptado para nuestro deporte y no pedimos más que cuatro cosas muy accesibles".

Según los practicantes, "lo hicimos en Plaza de parkour como una manera de reivindicar y normalizar el deporte. Lo hemos hecho con el máximo cuidado posible y respetando a todos para no molestar a la gente. Nos gusta que la gente vea lo que hacemos y eso que tuvimos que escuchar insultos y gente que deseaba que nos hiciésemos daño".

Del mismo modo, señalan los jóvenes que esperan que sus reclamaciones sean atendidas tras reconocer que la Plaza de Galicia "es óptima para nuestro deporte".