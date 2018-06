Clamor en Vilanova contra Portos por retirar la pancarta de la marcha contra la mina de Touro

La cofradía de pescadores de Vilanova, y cuatro agrupaciones de mejilloneros de la localidad (Amevila, Vilanova, Ría de Arosa y San Amaro) firman un comunicado remitido hoy en el que cargan con dureza contra la Consellería do Mar y Portos de Galicia por la retirada de fachada del pósito de la pancarta en la que se anunciaba la manifestación de este domingo en Santiago en contra de la mina de Touro.

Las cinco organizaciones exigen a la Consellería do Mar, "una inmediata disculpa pública por la actitud sectaria contra la libertad de expresión y manifestación", al tiempo que reclaman a Portos que vuelva a colocar la pancarta en su ubicación original. Del mismo modo, demanda una "reunión urgente" con la conselleira, Rosa Quintana, y con el presidente de Portos, el vilanovés José Juan Durán, "para solucionar estos y otros temas pendientes relativos a la futura explotación de una mina que puede destruir miles de puestos de trabajo".

Manifestación el domingo

La cofradía de Vilanova colgó hace unos días una pancarta en el exterior del edifico para publicitar la manifestación de este domingo en Santiago en contra de la reapertura de la mina de cobre de Touro-O Pino. Pero el miércoles, el operario de una empresa contratada por Portos de Galicia retiró la pancarta y la dejó dentro de la Casa do Pescador. Lo que hizo la cofradía, horas después, fue volver a ponerla, pero en esta ocasión por dentro del edificio y pegada a un ventanal, para que se pueda ver desde fuera.

Una situación que ha generado un gran malestar tanto en la dirección del pósito, como en cinco agrupaciones de bateeiros de Vilanova. Sostienen que la mina de una empresa privada pondrá en riesgo el modo de vida de miles de familias arousanas, y cargan contra la Consellería, a la que acusan de no haber llamado ni una sola vez al sector para hablar del proyecto de la mina. "Gobiernan para nosotros, pero sin nosotros", espetan los firmantes. Asimismo, en su escrito plantean que "la protesta contra la mina no tiene motivos políticos y, como es público y notorio, se basa en exclusivos motivos económicos, laborales y medioambientales".

El grupo político En Marea también anunció hoy que ha presentado una pregunta en el Parlamento, para su respuesta oral en el pleno, sobre las razones que llevaron a Portos de Galicia a ordenar la retirada del cartelón.