Percebes a un euro el kilo en Perú

El pazo de Señoráns, en Meis, se convirtió ayer en escaparate de la gastronomía gallega. La Confederación de Empresarios de Pontevedra ha traído a cocineros e importadores de alimentos de Perú, Colombia y Panamá, y en la localidad arousana hubo una degustación de productos de empresas pontevedresas y un "showcooking" muy especial.

El cocinero peruano Javier Ampuero reconoció que "la cocina de Galicia me ha sorprendido, porque yo solo conocía el pulpo y la empanada. Pero es todo muy variado. La biodiversidad marina que tienen es enorme". Lo dijo en el marco de unas jornadas auspiciadas por la Confederación de Empresarios de Pontevedra, para que cocineros y distribuidores de alimentos de Perú, Colombia y Panamá conozcan los productos gallegos y puedan comercializar los que les interesen en sus países de origen. La actividad incluyó una demostración gastronómica en Meis, que fue concretamente en el pazo de Señoráns.

Javier Ampuero aseguró haber quedado "asombradísimo" con los vinos albariños, dado que en Perú los caldos españoles más conocidos son los tintos de denominaciones de origen como Ribera del Duero, y contó como anécdota que le llamó la atención que los percebes sean tan caros en Galicia. "En Perú un kilo de percebes cuesta un euro. No lo consumimos porque a nadie le gusta. Yo lo he probado y me parece un manjar".

Ampuero preparó un ceviche con lenguado y un toque picantes de ajíes peruanos. Utilizó asimismo quinoa, de la que afirmó que "es el arroz de los hincas, y ahora ha resurgido". La preparó en ensalada, con alubias y chorizos gallegos.

Otro de los cocineros invitados a participar en este proyecto empresarial de fusión de gastronomías fue el colombiano Charlie Otero, quien dijo de los mercados de abastos gallegos que "les falta color, pero son muy limpios". Tataranieto de gallego, hizo hincapié en la riqueza de los productos del mar, hasta el extremo de que admitió que "tienen crustáceos que ni siquiera conocía".

También cocinó el gallego Iñaki Bretal, que preparó un ceviche de atún y plátano macho frito. Invitó a "no cerrar los ojos las cosas de fuera que estén buenas".