Punk, rock, "brutal metal" y mucha fiesta en Monte Siradella

La novena edición del "Festival Monte Siradella", organizado por la asociación cultural Figheira do Meco, reunió a grupos de O Grove, Santiago, Cambados, Vilagarcía y A Coruña, entre otras procedencias, que pusieron sobre el escenario un auténtico espectáculo a base de ritmos como el punk, rock, "brutal metal" o "black metal".

Entre las formaciones invitadas en esta ocasión estaban "Mancha Negra", "Mamut", "Xunta de Malisia", "Négome", "Condena", "Último Intento", "The Four Mad Demons", "Barbitúricos", "The Wab" y "Lóstregos".

La fiesta se desarrolló tanto el viernes como el sábado por la noche y se prolongó hasta altas horas de la madrugada. En cada edición los organizadores dedican el evento a un tema especial. Esta vez servía para reivindicar unas "pensiones dignas", pero también 50 años de rock con la generación del 68.

La actividad de Figheira do Meco no se limita a este ciclo de conciertos. Recientemente también se informaba en FARO de la campaña desplegada por sus miembros para dar caza a la avispa asiática en la localidad grovense.