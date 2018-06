La compañía de ópera del colegio Conmeniño de O Grove lleva su causa solidaria a Cambados

A la espera de que el Concello de O Grove disponga de su propio Auditorio Municipal, proyectado en Monte da Vila, los niños del colegio Conmeniño que forman parte de su compañía de teatro y ópera se fueron el domingo al Auditorio da Xuventude de Cambados para poner en escena lo mucho que han aprendido con esta actividad.

Y lo hicieron por una noble causa, ya que recaudaban fondos -120 euros y comida- para el Refugio de Animales de Cambados, donde agradecen este gesto "que llega en el momento que más lo necesitamos".

Parece que las diversas actuaciones ofrecidas para recaudar fondos para el Refugio fueron del agrado de todos, quedando patente que estos jóvenes estudiantes mecos "vienen pisando fuerte, con unos valores que incluso a nosotros nos sorprenden", detallan en la protectora.

Esta muestra de solidaridad de los niños de O Grove permite recordar el importante proyecto que llevan a cabo en su colegio, y del que ya se informó en ocasiones anteriores.

Hay que explicar que se trata del proyecto educativo conocido como "La Ópera como Vínculo de Aprendizaje" (LOVA); mediante el cual los estudiantes pudieron conocer en detalle las diferentes profesiones u ocupaciones ligadas al mundo de la ópera, de ahí que participaran en talleres con escritores, técnicos de iluminación, cantantes, peluqueros o maquilladores.

De este modo los estudiantes de cuarto de Primaria integrados en la compañía teatral "As Estrelas", que fue la protagonista en el Auditorio da Xuventude el domingo, pudieron familiarizarse con cada una de las profesiones propias de la ópera.

Hace meses los propios alumnos grovenses explicaban que ellos mismos se ocupan de "la composición musical, la estructura dramática y el guión" de cada espectáculo, en el que introducen tanto la puesta en escena teatral como diversas canciones con acompañamiento instrumental.

Los estudiantes de la compañía "As Estrelas" explicaron tras su fundación que ese nombre se debe a que "todos tenemos en común que echamos de menos a un ser querido, alguien que ya no está con nosotros, pero todos estamos de acuerdo también en que esas personas nos ven y nos cuidan siempre, y eso es lo que sucede con las estrellas, que aunque no las veamos siempre están ahí".

El proyecto está coordinado por los maestros Felipe Vila Garrido e Irene Domínguez Couto. Para financiarlo alumnos y profesores organizaron diversas actividades en las que recaudar fondos. Ahora son ellos los que ayudan a los demás.