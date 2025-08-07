Detenido el conductor de un VMP por agredir a un agente de Pontevedra tras negarse a las pruebas de alcohol y drogas

El conductor de un vehículo de movilidad personal (VMP) fue arrestado por agredir a un agente de la Policía Local tras negarse a someterse a las pruebas de drogas y alcohol.

El arresto se produjo en la madrugada del pasado 3 de agosto, después de que un vecino denunciara la presencia de un hombre que conducía de forma imprudente e imprudente.

La policía local recibió un aviso sobre un hombre que conducía un VMP de forma imprudente y de modo errático en la avenida Lugo, cerca de la rotonda que conduce a Montecelo, sospechoso de estar bajo los efectos de alguna sustancia narcótica o alcohólica.

Los agentes revisaron el informe y decidieron darle el alto para entrevistarlo, comprobando que mostraba “una actitud desafiante y no colaboradora”, indican los portavoces municipales. Se decidió realizarle una prueba de alcoholemia y drogas, pero se negó a someterla a ella, por lo que fue informado de que sería denunciado administrativamente por tal decisión.

Según los agentes, el hombre tenía dificultad para mantenerse en pie y tenía que ser reconducido a la acera, ya que invadía constantemente la calzada, “llegando a pedir auxilio en un momento en que estaba a punto de caerse”

Tras todo esto, se le informó que su vehículo sería inmovilizado, momento en el que su actitud se tornó más agresiva y golpeó a uno de los agentes en el pecho, además de sujetarle el brazo izquierdo con fuerza.

Por todo lo anterior, la Policía Local decidió proceder a su detención por un presunto delito de atentado contra la autoridad, solicitando su traslado a las dependencias policiales. El cuerpo mucipal de seguridad expresa el agradecimiento por la colaboración ciudadana para ayudar a detectar este tipo de comportamientos peligrosos e incívicos.