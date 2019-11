O Concello de Catoira acolle unha mostra de bonsáis e cerámica

Esta semana pode visitarse na Casa do Concello de Catoira unha exposición de bonsáis e cerámica.

O catoirense Tito Riveiro mostra parte da súa colección de bonsáis, froito de moitos anos dun paciente traballo que combina o xogo de escalas e perspectivas, buscando a beleza natural guiada polo artista. Na colección exposta no primeiro andar das dependencias municipais poden contemplarse exemplares de árbores que acadan, nalgúns casos, os 60 anos. Entre eles tamén se encontran árbores procedentes do Xapón, como un espectacular pradairo palmatum, ou unha maceira cargada de diminutas mazás.

A manipulación doutro material natural, pero inerte, complementa esta mostra. Do mesmo xeito que fixeron xa os nosos antepasados, Ana González, restauradora de bens culturais, utiliza a arxila como materia prima para as súas creacións. Unha maqueta do castro de Ribadumia é unhas das pezas máis destacadas desta mostra.

Ambos artistas son veciños de Catoira.

Datas: Do 18 ao 22 de novembro

Lugar: Primeiro andar da Casa do Concello (Edificio Multiusos)

Horario: 9:00-14:00 h (de luns a venres) 16:00-19:00 (luns)