O Concello de Catoira logra unha subvención de 23.727,99 euros para a Escola Infantil Municipal

O Concello de Catoira vai investir máis de 26.500 euros na mellora de infraestruturas e equipamento da Escola Infantil Municipal grazas a unha subvención concedida pola Consellería de Política Social, financiada nun 80% a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. Trátase dunha moi boa nova para as familias e alumnado de 0 a 3 anos que acode ao centro, xa que permitirá renovar e modernizar as súas instalacións e recursos, mellorando a calidade educativa e a atención á infancia.

A axuda concedida ascende á cantidade de 23.727,99 euros, e o Concello deberá achegar 2.777,81 euros. Este investimento permitirá levar a cabo as seguintes actuacións:

- Obras menores de mellora da iluminación e da zona de xogo exterior.

- Adquisición de mobiliario interior e exterior e material didáctico e de xogo.

- Mellora e adquisición de equipos de novas tecnoloxías: ordenadores, encerados dixitais, gravadoras, etc.

O Concello vai iniciar o expediente de contratación para poder levar a cabo este proxecto o máis axiña posible, sendo a data límite para executar o proxecto o 5 de decembro deste ano.