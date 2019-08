O alcalde reúnese co xerente da EOXI para tratar a situación do centro de saúde

Son coñecidas por todos os veciños de Catoira as carencias que padecemos en relación co servizo sanitario do SERGAS. Problemas cas baixas de persoal non cubertas, o limitado tempo de atención pediátrica e deficiencias nas instalacións foron o obxecto da reunión que mantivo o alcalde de Catoira, Xoán Xosé Castaño, co xerente da Estrutura de Xestión Integrada de Pontevedra e o Salnés, José Ramón Gómez Fernández.

En moitas ocasións a solicitude dunha consulta médica por un catoirense vese satisfeita a unha semana vista. Esto débese a que a baixa dalgún dos dous médicos non se suple o que supón un grande incremento no volume de traballo do outro médico, que pode alcanzar nun día ata as sesenta e cinco citas. Tamén presentan problemas as substitucións en enfermaría, o que agrava a situación de desamparo sanitario da veciñanza.

O alcalde de Catoira mantivo devandita reunión co xerente da xestión sanitaria de Pontevedra e o Salnés para manifestarlle a necesidade de que Catoira conte cun servizo sanitario de calidade e tentar que o SERGAS solucione a problemática. Gómez Fernández recoñece a sobrecarga asistencial no centro de saúde catoirense por baixas laborais no persoal asignado ao centro, sen embargo sinalou que ningunha urxencia queda sen atención no horario do consultorio catoirense. O xerente sanitario comprometeuse a enviar puntualmente substitución do persoal médico para que mentres dure o estado de baixa da doutora, esto non supoña unha alteración na prestación do servizo. Polo tanto podería haber dous médicos a maior parte dos días independentemente das súas circunstancias persoais, o cal aliviará a situación cando algún dos dous doutores con praza en Catoira se ausente. Malia este compromiso, manifestou a imposibilidade de ampliar o servizo de atención pediátrica.

Referente ao mantemento e deficiencias no cerramento e no interior do centro sanitario, o xerente comprometeuse a estudar a súa revisión e subsanación.