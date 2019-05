O Concello de Catoira en colaboración ca Garda Civil organiza un obradoiro de defensa persoal ante situación de violencia de xénero.

A tarde do sábado 11 terá lugar en Catoira un obradoiro no que se abordará a problemática da violencia sobre a muller tanto dende o aspecto teórico coma o práctico.

Iniciarase con duas poñencias sobre a violencia cara as mulleres, a primeira dende a óptica do traballo no ámbito policial e a segunda contemplará a protección psicolóxico-institucional. A Sarxento da Guardia Civil responsable do seguemento das vítimas de violencia de xénero acercará ás asistentes o traballo que levan a cabo neste eido as forzas e corpos de seguridade do Estado. Fará especial mención á app Alert Cops, unha aplicación móbil coa que dende os seus smartphones a cidadanía pode comunicar ás autoridades calqueira situación de risco da que sexan sabedores. Continuará a poñencia da psicóloga experta en violencia de xénero Marcela Santorum, coa que as presentes poderán coñecer os recursos sociais cos que contan as vítimas.

Posteriormente, instructores de Defensa Persoal da Guardia Civil impartirán a parte práctica do obradoiro na que as asistentas aprenderán a executar manobras de autodefensa ante situación de perigo.

O obradoiro é gratuito, as persoas que desexen asistir unicamente deberán inscribirse no Departamento de Servizos Sociais do Concello de Catoira con anterioridade ao 10 de maio.