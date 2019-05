O Concello de Catoira acerca aos rapaces irlandeses a música, cultura e gastronomía tradicionais galegas

O grupo de alumnos irlandeses que están estes días en Catoira por participar no programa de intercambio Erasmus+ están descubrindo a cultura da nosa terra da man do Concello de Catoira.

Hoxe sábado os alumnos do colexio irlandés La Salle College (Dundalk) e do CPI Progreso de Catoira asistiron no Auditorio Municipal a un concerto do grupo de zanfonas Os Chavellos de Pereiras, cos que puideron coñecer a nosa música tradicional e incluso aprender a bailar a muiñeira.

Posteriormente tivo lugar un xantar de confraternización entre a mocidade de ambos países no que os rapaces irlandeses puideron desfrutar de pratos típicos galegos tan descoñecidos para eles coma o polbo á feira.