Catoira acolle unha xornada sobre as dimensións de xénero na integración de inmigrantes e refuxiados

O 19 de xuño celébrase en Catoira unha xornada formativa sobre as dimensións de xénero na integración de inmigrantes e refuxiados. Trátase dunha acción incluída no proxecto European Local Authorities Integration Network 2 (ELAINE 2.0), do que forma parte o Concello de Catoira.

Neste encontro participarán destacados especialistas en este ámbito, tanto de entidades e universidades españolas, como de outros países como Suecia ou Alemaña.

As persoas interesadas en participar poden inscribirse na web do proxecto elaineproject.com

Proyecto European Local Authorities Integration Network 2 (ELAINE 2.0)

Catoira 19 de junio de 2019.

"DIMENSIONES DE GÉNERO EN LA INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES Y REFUGIADOS"

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto reúne a siete organizaciones europeas con el fin de trabajar juntas en el tema común de la integración:

- Videnscenter for Integration (Vejle - Dinamarca)

- East of England Local Government Association (Bury St Edmunds - Reino Unido)

- Ayuntamiento de Catoira (Catoira – España)

- Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V. (Hannover – Alemania)

- Gemeindebund Steiermark (Graz – Austria)

- KOGE KOMMUNE (Koge – Dinamarca)

Los principales objetivos son los siguientes:

- Obtener nuevos conocimientos y habilidades para la integración de inmigrantes y refugiados.

- Compartir el aprendizaje sobre las prácticas de integración de inmigrantes y refugiados.

- Crear nuevas soluciones para los desafíos de integración a nivel europeo y local.

De manera general, el proyecto contribuirá a mejorar las condiciones para la integración de refugiados y migrantes a nivel europeo y local. Los socios del proyecto utilizarán estos nuevos conocimientos y habilidades, aprendizaje y nuevas soluciones en sus organizaciones para mejorar los servicios de integración.

Cada reunión se centra en un aspecto específico de la integración, pero las reuniones temáticas incluirán educación (nuevos conocimientos y habilidades), aprendizaje e innovación (crear nuevas soluciones).

Las reuniones serán variadas e interactivas, y consisten en talleres, seminarios, visitas de estudio, observación del trabajo y laboratorios de innovación, entre otros.

2. Conferencia en Catoira (Auditorio Municipal)

Título: "DIMENSIONES DE GÉNERO EN LA INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES Y REFUGIADOS"

Fecha: Miércoles, 19 de junio de 2019

Agenda:

9.30 - 9.45 Acto de presentación Oficial

9.45 – 10.05 Conferencia "Situación actual sobre la integración de los refugiados en España"

Ponente: Representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)

Descripción: en esta ponencia se presentarán datos a nivel España sobre solicitantes de asilo, inmigrantes, cómo se divide el grupo con respecto al país, la razón de la inmigración, cómo es la discusión política en España sobre el tema, etc.

10.05 - 10.30 Conferencia – "Imaginarios sociales de la prostitución y la trata sexual: dificultades para la inclusión social".

Ponente: Silvia Freire – profesora de sociología en la Universidad de Vigo

Descripción: la existencia de determinados imaginarios sociales respecto de dos fenómenos confluyentes y generalizados, como son la prostitución y la trata sexual, pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan los estados para articular políticas públicas que apoyen y gestionen la inclusión social de sus víctimas. El no reconocimiento social del daño que producen en las mujeres ambos fenómenos es uno de ellos.

10.30 – 10.50 Conferencia – Integración y género de inmigrantes y refugiados en Suecia

Ponente: Asistente invitado por el Ayuntamiento de Hassleholms - Suecia

10.50 - 11.15 Conferencia: "Migración, género y mercado de trabajo en España"

Ponente: Laura Oso – Profesora asociada de la Universidad de A Coruña y coordinadora del Equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales (ESOMI)

Descripción: Partiendo de la herencia de la producción científica internacional, situar los principales estudios en torno al vínculo entre género, migración y mercado de trabajo que se han ido desarrollando en España desde que se configura como contexto receptor de inmigración -a partir de mediados de la década de los noventa-.

11.15 - 11.45 Pausa

11.45- 12.10 Conferencia – Mujeres en movimiento: sobre su visibilidad y vulnerabilidad

Ponente: Pilar Moreno – Profesora asociada de la Universidad de Málaga

Descripción: Mujeres, migrantes, trabajadoras que se trasladan para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. La feminización de las migraciones hacia Europa se caracteriza por mujeres como primeros eslabones de los procesos migratorios, la maternidad transnacional y las características laborales específicas en el lugar de destino. La vulnerabilidad de la mujer migrante se relaciona especialmente con la trata de personas con fines de explotación sexual.

12.10 – 12.30 Conferencia – Violencia relacionada con el poder & Problemas LGTBI en el contexto de la migración y los refugiados: un proyecto modelo de Alemania

Ponentes: Maria Neunteufel (Exil e.V., Osnabrück / Alemania) & Sr. Kadir Özdemir (Andersraum e.V., Hannover / Alemania)

Descripción tema 1: la cultura se utiliza a menudo para justificar la desigualdad de género y la violencia. La violencia de género se basa tanto en la cultura como en la sociedad, reforzada y potenciada por el patriarcado. Para comprender su naturaleza, necesitamos un análisis más complejo de las explicaciones típicas de poder y control.

Descripción tema 2: En más de 75 países se persigue a personas que no se adhieren a ideales heteronormativos; en muchos más países sufren discriminación pública o chantaje. Los afectados generalmente aprenden a mantener en secreto su orientación sexual. Por lo tanto, el estado de Baja Sajonia / Alemania estableció un centro de redes para los intereses de los refugiados LGTBI.

12.30 – 12.50 Conferencia "Integración y género de inmigrantes y refugiados en UK"

Asistente invitado por la Asociación de gobiernos locales del este de Inglaterra

12.50 – 13.15 Preguntas y debate

TARDE

15.15-15.45 Mesa redonda: Consecuencias familiares relacionadas con las largas jornadas de trabajo de inmigrantes y refugiados – Moderador Santiago González

Experiencias en primera persona de 3 inmigrantes y/o refugiados y debate

15.45-16.10 Conferencia "La acogida a las personas migrantes en los servicios sociales comunitarios"

Ponente: Silvia Sanjurjo – Trabajadora Social en el Ayuntamiento de Riveira y vocal de la junta directiva del Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia, en las vocalías de servicios sociales comunitarios, igualdad y formación.

Descripción: Se abordará la atención a hombres y mujeres inmigrantes y solicitantes de protección internacional, desde el punto de vista del trabajo social.

La acogida inicial en los servicios sociales comunitarios: información, orientación y valoración. Su derivación a los servicios y recursos idóneos en cada caso: orientación laboral, formación, sistema educativo, asesoramiento jurídico especializado para trámites administrativos de extranjería, ONGS, etc.

16.10 – 16.30 Conferencia "Migraciones, género y vida cotidiana"

Ponente: Xesus A. Lage – Profesor de Sociología de la Universidad de Vigo

Descripción: Las mujeres asumen roles fundamentales en la reproducción de la vida doméstica diaria, especialmente en el cuidado de personas dependientes. En el caso de las mujeres inmigrantes, el cuidado de los familiares dependientes se vuelve especialmente complicado, lo que lleva a complejas estrategias de apoyo familiar y redes de colaboración para aliviar esta necesidad de cuidado.

16.30 - 17.00 Preguntas y debate

17.00-17.15 Conclusiones

