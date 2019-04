O alcalde de Catoira recibe este xoves a 15 alumnos irlandeses que participan no programa Erasmus+

O alcalde de Catoira, Alberto García, recibirá este xoves no Concello de Catoira, ás 19:00 horas, ao grupo de 15 alumnos co colexio irlandés De La Salle College (Dundalk) que participan no programa de intercambio Erasmus+.

A estancia do alumnado comeza o 2 de maio e remata o 9 de maio. Durante unha semana os rapaces irlandeses terán a oportunidade de coñecer Catoira e a nosa cultura a través dun amplo abano de actividades organizado polo CPI Progreso, algunhas en colaboración co Concello, como o xantar na Fonte Gaiteira que se celebrará o vindeiro sábado 4 de maio.

Programa da visita

Xoves 2 de maio:

-Recepción no Concello polo alcalde e merenda no propio concello.

Venres 3 de maio:

-Conferencia sobre a situación en Europa, antes da Unión Europea. Antonio Miguez da USC.

-Obradoiro de cociña. O alumnado irlandés fará polbo e tortilla de patacas.

-Obradoiro dos Maios.

-Xogos populares e tradicionais galegos.

-Obradoiro coa escola de música e co grupo de pandeireta e gaita galega.

Sábado 4 de maio:

-Saída en piragua polas Torres de Catoira en colaboración co club de pirgagüismo "As Torres".

-Paseo no barco viquingo polo río Ulla.

- Concerto e xantar organizado polo Concello na Fonte Gaiteira de Catoira.

-Roteiro polos muíños de vento de Abalo, Catoira, muíño de marea e Torres de Oeste.

Domingo 5 de maio:

Día das familias

Luns 6 de maio:

-Conferencia sobre os viquingos en Galicia a cargo de Pablo Culebras.

-Obradoiro do Departamento de Educación Plástica e Visual.

-Obradoiro sobre Xeografía e Turismo de Galicia.

-Partido de Rugby e Fútbol Gaélico.

-Xogo de preguntas e respostas sobre Irlanda na Biblioteca.

Martes 7 de maio:

-Excursión a Pontevedra. Alí visitarán o palacio da Deputación e serán recibidos pola presidenta, Carmela Silva. Visitarán o museo provincial. Visitarán o concello de Pontevedra e serán recibidos polo alcalde, Miguel Anxo Lores. Pola tarde, farán unha visita guiada polo casco vello de Pontevedra.

Mércores 8 de maio:

-Excursión a Santiago de Compostela. Alí visitarán a Catedral, o museo das Peregrinacións, o museo do Pobo Galego. Visitarán o pazo de Raxoi e serán recibidos polo concelleiro de Educación e Cidadanía, Manuel Dios. Pola tarde, farán unha visita guiada polo casco vello de Santiago de Compostela.

O proxecto "A construción da paz en Europa desde os viquingos ao acordo do Venres Santo", financiado a través do programa Erasmus+ da Unión Europea, conta cunha duración de tres anos e, cada curso, realízase un intercambio de quince estudantes dos dous colexios, co fin de afondar no estudo da cultura local e as linguas propias, así como no intercambio de prácticas de aprendizaxe e ensino, das cales se beneficiarán tamén dous mestres dos respectivos centros. O obxectivo último do programa é abrir a mente dos estudantes a novas culturas e construír unha actitude europea de solidariedade con todos os membros da UE. Este proxecto xurdiu a partir das visitas e contactos establecidos polo alcalde, Alberto García, en dúas visitas a Irlanda nos últimos anos.