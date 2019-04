O Concello de Catoira insta á Xunta a mellorar a sinalización horizontal na Rúa do Concello

O Concello de Catoira remitiu á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade un escrito denunciando a deficiente sinalización horizontal na PO-548 ao seu paso pola Rúa do Concello.

No comunicado o alcalde explica que o pintado desta vía, especialmente no treito situado entre as dúas rotondas (a do Concello e a do centro de saúde), está borrado, principalmente o paso de peóns que se atopa diante do centro médico. Por este motivo, solicítase á Xunta que se realicen as oportunas tarefas de repintado na citada rúa en aras de garantir a seguridade viaria.