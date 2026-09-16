Segunda avería de agua en 48 horas en Marín
La rotura de una tubería ante el CEIP de Seixo obligó a cortar el vial
N. D.
El pasado lunes, parte de los vecinos de Marín se quedaron sin suministro de agua buena parte de la mañana por la avería en la red de abastecimiento que discurre por la PO-313 y que afectaba especialmente a las zonas de San Xulián, Marco y Arealonga.
Apenas 48 horas después se registra otra incidencia similar, esta vez delante del CEIP de Seixo que afectaría al suministro «a toda la zona», según informa el Concello de Marín.
Las mismas fuentes añaden que la «Brigada Municipal de Aguas ya tiene localizada la avería e interviene en su resolución, por lo que ahora ya solo está afectada la carretera del Grupo Escolar en su margen izquierda en desde el restaurante Kloster hasta el final de la calle».
Al respecto, se añade que el vial está cortado para abrir las zanjas en medio de la calzada y la avería «afecta a doce casas aproximadamente».
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