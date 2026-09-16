Poio homenajea al sector del mar en la Festa da Ameixa de Campelo

La Plaza de A Granxa, en Campelo, acoge desde el viernes la Festa da Ameixa de Poio, que este año estrena declaración de interés turístico de Galicia. La celebración arranca este viernes, día 18, y combina gastronomía, música y mucho ambiente marinero, con una apuesta clara por homenajear a la gente del mar con una programación destinada para todos los públicos. Así, protagonizan el inicio las 23 mariscadoras y mariscadores de las tres cofradías que trabajan en Poio (Raxó, San Telmo y Lourizán) jubilados en el último año: Mercedes Pazos Albar y Dolores Milagros Villaverde Canabal, de la cofradía de San Gregorio de Raxó; Marina Sotelo Moreira, Manuel Pérez do Nacimento, María Dolores Torres Pazos, Juana Blanco Carregal y María Carmen Pousada Fontenla, de Lourizán; y Dolores Abal Barreiro, Marina Buceta Alonso, Maribel Carballa Viñas, Rosa María Freijo Torres, Cándida García Carballa, Agustín Latourrette Luces, Carmen Leiro Castro, María del Carmen Martínez Amorín, Felicidad Martínez Castro, Dolores Martínez Piñeiro, Ángela Patiño Castro, Olga Pazos Torres, Manuel Ángel Pesqueira Torres, Elvira Pousada Rial, Juan Carlos Quintela Iglesias y Cándido Silva Rosales. Será a las 18.00 horas, momento en el que también se hará entrega de los premios a los ganadores del concurso de fotografía de la fiesta

El viernes, A las 20.00 horas, la canción marinera con Pontis Veteris cobrará protagonismo, mientras que por la noche, Henry Méndez tomará el relevo a las 23.00 horas con un concierto gratuito en la Plaza da Granxa. El sábado 19 continuará la programación con una sesión vermú con la música en directo de Black Nails, a partir de las 13.30 horas. La música de la agrupación folclórica Vides Novas contribuirá a animar la carpa durante la degustación del mediodía, mientras que a partir de las 20.00 horas sonará la canción marinera de Bahía de Tambo. Ya por la noche, el escenario de Campelo acogerá el tributo a Joaquín Sabina de La penúltima Sabinera, a partir de las 22.00 horas y con entrada gratuita. La noche rematará con la actuación del DJ Pedro Campos.

Noticias relacionadas

El domingo 20 se completará la programación festiva con la actuación de Algo pasa con Mery, durante la sesión vermú (13.30 horas). Por la tarde, la Escola de Acordeóns de Campelo ofrecerá un concierto en la Plaza da Granxa, seguido de la orquesta Fania Blanco Show (19.30 horas) y con un espectáculo de luces como cierre a las 21.30 horas.